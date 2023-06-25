https://sputnik-georgia.ru/20230625/kakie-dokhod-ot-reklamy-poluchili-gruzinskie-veschateli--novye-dannye-278934463.html

Какие доход от рекламы получили грузинские вещатели – новые данные

Какие доход от рекламы получили грузинские вещатели – новые данные

Ведущие грузинские телекомпании в минувшем году были оштрафованы или получили предупреждения за нарушение правил спонсорства и размещения политической рекламы 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T16:03+0400

2023-06-25T16:03+0400

2023-06-25T16:03+0400

грузия

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телевидение

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Рекламные доходы вещателей в Грузии в 2022 году составили 79,9 млн лари, из них 73,6 млн лари приходится на телевизионную коммерческую рекламу, а 6,3 млн – на радиовещание, рассказал председатель Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури.Что касается политической рекламы, то ведущие грузинские телекомпании в минувшем году были оштрафованы и получили предупреждения за нарушение правил спонсорства и размещения политической рекламы. Он также отметил, что нарушение правил спонсорства сказывается на правах зрителя, ведь при чрезмерном подчеркивании ведущими особенностей и преимуществ продукта становится невозможным отделить содержание трансляции от рекламы. "В связи с тем, что в 2023 году продолжилось активное нарушение правил рекламы, Комиссия по коммуникациям совместно с европейскими экспертами начала исследование, целью которого является изучение лучших европейских практик и принятие соответствующих мер, чтобы права зрителей были соблюдены", – отметил Бекаури. По словам Бекаури, нарушение правил рекламы также вредит рекламному бизнесу, поскольку клиенты предпочитают платить деньги за размещение продукта и в результате доход от коммерческой рекламы снижается. Телеканалы в Грузии стали меньше зарабатывать на рекламе >>По словам Бекаури, количество абонентов транзитного вещания в 2022 году составило 755 тысяч, а по данным последних пяти лет среднегодовой прирост числа абонентов составляет 2,1%. Председатель также отметил, что, по данным за прошлый год, технология IPTV по-прежнему остается самым распространенным средством транзитного вещания и ее доля составляет 81,3%. В прошлом году в стране было зарегистрировано 116 авторизованных каналов телевещания и 43 лицензированных радиовещателя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, кахи бекаури, национальная комиссия по коммуникациям грузии, реклама, телевидение