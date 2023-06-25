https://sputnik-georgia.ru/20230625/nakazaniya-svyazannye-s-oborotom-grazhdanskogo-oruzhiya-uzhestochayutsya-v-gruzii-s-1-avgusta--278923299.html

Наказания, связанные с оборотом гражданского оружия, ужесточаются в Грузии с 1 августа

Наказания, связанные с оборотом гражданского оружия, ужесточаются в Грузии с 1 августа

Рассказываем подробно о новшествах касательно оборота и перевоза шумового, пневматического и газового оружия 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T09:01+0400

2023-06-25T09:01+0400

2023-06-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Штрафы, связанные с оборотом и перевозом шумового, пневматического и газового оружия, ужесточаются с 1 августа в Грузии.Согласно вступающим в силу поправкам в Кодекс административных правонарушений, нарушение правил перевоза шумового оружия будет по-прежнему караться штрафом в размере 500 лари. А вот штраф за повторное подобное нарушение возрастет с 500 до 1 тысячи лари. Третье подобное нарушение будет караться уже штрафом в размере 2 тысяч лари. Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержано 12 человек >>Что касается оборота газового оружия, то нарушение правил его хранения будет караться штрафом в размере 200 лари, его ношения – штрафом в размере 500 лари с конфискацией. Между тем, приобретение, ношение и хранение подобного оружия без разрешения повлечет за собой штраф в размере 600 лари с конфискацией оружия. Его незаконная передача или продажа, как и ввоз такого оружия без разрешения будет караться также штрафом в 600 лари. Повторное нарушение приведет к штрафу в размере 1 тысячи лари. А вот штраф за нарушение правил хранения пневматического оружия составит 200 лари. Нарушение же правил его ношения и стрельба в населенном пункте обойдется владельцу оружия в 500 лари с конфискацией оружия. Кроме того, штраф 600 лари придется заплатить за ношение незарегистрированного оружия, использование его в тире и приобретение, хранение и ношение такого оружия, которое недопустимо для гражданского оборота, а также за ввоз такого оружия в Грузию и вывоз из страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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