https://sputnik-georgia.ru/20230625/pochemu-gruziya-ne-prisoedinyaetsya-k-antirossiyskim-sanktsiyam--otvet-kaladze-278937534.html
Почему Грузия не присоединяется к антироссийским санкциям – ответ Каладзе
Почему Грузия не присоединяется к антироссийским санкциям – ответ Каладзе
Если гражданин иностранного государства не нарушил закон об оккупации, он может въехать в страну, заявил генсек правящей партии 25.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-25T19:32+0400
2023-06-25T19:32+0400
2023-06-25T19:32+0400
грузия
новости
политика
каха каладзе
антироссийские санкции
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузия не присоединяется к санкциям в отношении России из-за интересов местного населения, заявил генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Кроме того, как заявил Каладзе, если гражданин иностранного государства не нарушил закон об оккупации, он может въехать в страну. Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян. "Вчера мы выслушали много чуши" – Кобахидзе оценил заявления грузинской оппозиции >>В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%. До отмены прямого авиасообщения в июне 2019 года доля россиян среди посетивших Грузию составляла 15-17%. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, каха каладзе, антироссийские санкции
грузия, новости, политика, каха каладзе, антироссийские санкции
Почему Грузия не присоединяется к антироссийским санкциям – ответ Каладзе
Если гражданин иностранного государства не нарушил закон об оккупации, он может въехать в страну, заявил генсек правящей партии
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузия не присоединяется к санкциям в отношении России из-за интересов местного населения, заявил генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.
"Важен тот подход, который есть у властей. Мы этого не скрываем и и говорим не хитря, что не присоединяемся к санкциям. Мы не присоединяемся, потому что здесь интересы населения нашей страны", – сказал Каладзе журналистам.
Кроме того, как заявил Каладзе, если гражданин иностранного государства не нарушил закон об оккупации, он может въехать в страну.
Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.
В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%. До отмены прямого авиасообщения в июне 2019 года доля россиян среди посетивших Грузию составляла 15-17%.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.