https://sputnik-georgia.ru/20230625/pochemu-gruziya-ne-prisoedinyaetsya-k-antirossiyskim-sanktsiyam--otvet-kaladze-278937534.html

Почему Грузия не присоединяется к антироссийским санкциям – ответ Каладзе

Почему Грузия не присоединяется к антироссийским санкциям – ответ Каладзе

Если гражданин иностранного государства не нарушил закон об оккупации, он может въехать в страну, заявил генсек правящей партии 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T19:32+0400

2023-06-25T19:32+0400

2023-06-25T19:32+0400

грузия

новости

политика

каха каладзе

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/19/278017264_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_1645d79ed07c9329f505b2481f356f13.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузия не присоединяется к санкциям в отношении России из-за интересов местного населения, заявил генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Кроме того, как заявил Каладзе, если гражданин иностранного государства не нарушил закон об оккупации, он может въехать в страну. Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян. "Вчера мы выслушали много чуши" – Кобахидзе оценил заявления грузинской оппозиции >>В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%. До отмены прямого авиасообщения в июне 2019 года доля россиян среди посетивших Грузию составляла 15-17%. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, каха каладзе, антироссийские санкции