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"Вчера мы выслушали много чуши" – Кобахидзе оценил заявления грузинской оппозиции
"Вчера мы выслушали много чуши" – Кобахидзе оценил заявления грузинской оппозиции
Общество оценит и проанализирует заявления конкретных политиков, выразил надежду лидер правящей партии 25.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-25T14:24+0400
2023-06-25T14:24+0400
2023-06-25T15:34+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал чушью заявления части грузинской оппозиции в связи с событиями в России. Оппозиция призвала власти к закрытию границы с Россией из-за сложившейся в РФ ситуации. Ранее президент Грузии заявила о необходимости усилить контроль на границе из-за вероятного потока новой волны мигрантов из России. По его словам, если бы эти силы находились у власти, то ввергли страну в беду. Кобахидзе надеется, что общество оценит и проанализирует заявления конкретных политиков. "Мы можем извлечь конкретные посты в соцсетях, заявления о восстановлении территориальной целостности в связи с процессами, которые произошли вчера. Были заявления, в которых прямо говорилось о вхождении в Абхазию и Цхинвальский регион. Это их лицо. Когда мы говорим, что их цель – второй фронт, они еще раз подтвердили это", – заявил Кобахидзе. Президент Беларуси заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер" >>Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке продвижения бойцов его группы по территории РФ. Сообщается, что "на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер". Позже пресс-служба Пригожина заявила, что бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"Вчера мы выслушали много чуши" – Кобахидзе оценил заявления грузинской оппозиции
14:24 25.06.2023 (обновлено: 15:34 25.06.2023)
Общество оценит и проанализирует заявления конкретных политиков, выразил надежду лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал чушью заявления части грузинской оппозиции в связи с событиями в России.
Оппозиция призвала власти к закрытию границы с Россией из-за сложившейся в РФ ситуации. Ранее президент Грузии заявила о необходимости усилить контроль на границе из-за вероятного потока новой волны мигрантов из России.
"Вчера мы услышали много чуши. Речь шла о созыве Совета Безопасности, о втором фронте, о прямых звонках по поводу второго фронта. Это лицо коллективной оппозиции коллективного "Национального движения", – заявил Кобахидзе журналистам.
По его словам, если бы эти силы находились у власти, то ввергли страну в беду.
Кобахидзе надеется, что общество оценит и проанализирует заявления конкретных политиков.
"Мы можем извлечь конкретные посты в соцсетях, заявления о восстановлении территориальной целостности в связи с процессами, которые произошли вчера. Были заявления, в которых прямо говорилось о вхождении в Абхазию и Цхинвальский регион. Это их лицо. Когда мы говорим, что их цель – второй фронт, они еще раз подтвердили это", – заявил Кобахидзе.
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке продвижения бойцов его группы по территории РФ.
Сообщается, что "на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер". Позже пресс-служба Пригожина заявила, что бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря.