https://sputnik-georgia.ru/20230625/vchera-my-vyslushali-mnogo-chushi---kobakhidze-otsenil-zayavleniya-gruzinskoy-oppozitsii-278933207.html

"Вчера мы выслушали много чуши" – Кобахидзе оценил заявления грузинской оппозиции

"Вчера мы выслушали много чуши" – Кобахидзе оценил заявления грузинской оппозиции

Общество оценит и проанализирует заявления конкретных политиков, выразил надежду лидер правящей партии 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T14:24+0400

2023-06-25T14:24+0400

2023-06-25T15:34+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал чушью заявления части грузинской оппозиции в связи с событиями в России. Оппозиция призвала власти к закрытию границы с Россией из-за сложившейся в РФ ситуации. Ранее президент Грузии заявила о необходимости усилить контроль на границе из-за вероятного потока новой волны мигрантов из России. По его словам, если бы эти силы находились у власти, то ввергли страну в беду. Кобахидзе надеется, что общество оценит и проанализирует заявления конкретных политиков. "Мы можем извлечь конкретные посты в соцсетях, заявления о восстановлении территориальной целостности в связи с процессами, которые произошли вчера. Были заявления, в которых прямо говорилось о вхождении в Абхазию и Цхинвальский регион. Это их лицо. Когда мы говорим, что их цель – второй фронт, они еще раз подтвердили это", – заявил Кобахидзе. Президент Беларуси заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер" >>Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке продвижения бойцов его группы по территории РФ. Сообщается, что "на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер". Позже пресс-служба Пригожина заявила, что бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, оппозиция, россия