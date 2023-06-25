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Россия осталась единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией
Россия осталась единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией
Текущая продовольственная инфляция в Европе стала результатом как роста ставки европейского центробанка, так и высоких цен на энергоносители 25.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-25T18:03+0400
2023-06-25T18:03+0400
2023-06-25T19:17+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Россия в мае осталась единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция – цены снизились на рекордные 1,12% в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости.Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки была зафиксирована в России до мая 2023 года всего лишь дважды в истории – в июне 2018 года, когда она составила 0,42%, и в апреле текущего года на уровне 0,22%.Самая высокая продовольственная инфляция по-прежнему сохранялась в Венгрии, хотя и продолжила замедляться – до 34% с 39% месяцем ранее. Также годовые темпы роста цен выше 20% были в Сербии (23,2%), Словакии (21,7%), Эстонии (20,4%), на Украине (20,1%).При этом в большинстве европейских стран инфляция замедлялась, сильнее всего в Португалии (на 6%), Венгрии (на 5%), Литве и Словакии (на 3,7%) и Эстонии (на 3%).В то же время темпы роста цен в годовом выражении ниже 10% в мае фиксировалась лишь в четырех странах – Португалии (9,4%), на Кипре (8,4%), в Швейцарии (5,3%) и Беларуси (4,4%).Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов >>Востриков отметил, что текущая продовольственная инфляция в Европе стала результатом как роста ставки европейского центробанка, так и высоких цен на энергоносители."Рост энергоносителей и ставки рефинансирования ведут к повышению себестоимости, сказываются на цене производства всех европейских товаров, включая продовольствие", – прокомментировал он.Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 40 стран Европы, по состоянию на начало июня раскрывших данные за май. Показатель продовольственной инфляции учитывает изменение цен на продукты и безалкогольные напитки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, европа, россия, инфляция
в мире, новости, экономика, европа, россия, инфляция
Россия осталась единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией
18:03 25.06.2023 (обновлено: 19:17 25.06.2023)
Текущая продовольственная инфляция в Европе стала результатом как роста ставки европейского центробанка, так и высоких цен на энергоносители
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik.
Россия в мае осталась единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция – цены снизились на рекордные 1,12% в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости
.
Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки была зафиксирована в России до мая 2023 года всего лишь дважды в истории – в июне 2018 года, когда она составила 0,42%, и в апреле текущего года на уровне 0,22%.
Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков пояснил РИА Новости, что текущая ситуация связана с переориентацией логистических путей и расширением расчетов в национальных валютах, а также рекордным урожаем зерновых и масличных.
Самая высокая продовольственная инфляция по-прежнему сохранялась в Венгрии, хотя и продолжила замедляться – до 34% с 39% месяцем ранее. Также годовые темпы роста цен выше 20% были в Сербии (23,2%), Словакии (21,7%), Эстонии (20,4%), на Украине (20,1%).
При этом в большинстве европейских стран инфляция замедлялась, сильнее всего в Португалии (на 6%), Венгрии (на 5%), Литве и Словакии (на 3,7%) и Эстонии (на 3%).
В то же время темпы роста цен в годовом выражении ниже 10% в мае фиксировалась лишь в четырех странах – Португалии (9,4%), на Кипре (8,4%), в Швейцарии (5,3%) и Беларуси (4,4%).
Востриков отметил, что текущая продовольственная инфляция в Европе стала результатом как роста ставки европейского центробанка, так и высоких цен на энергоносители.
"Рост энергоносителей и ставки рефинансирования ведут к повышению себестоимости, сказываются на цене производства всех европейских товаров, включая продовольствие", – прокомментировал он.
Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 40 стран Европы, по состоянию на начало июня раскрывших данные за май. Показатель продовольственной инфляции учитывает изменение цен на продукты и безалкогольные напитки.