https://sputnik-georgia.ru/20230625/sdelaem-maksimum---lider-gruzinskoy-mechty-rasskazal-o-shagakh-po-depolyarizatsii-278938515.html
"Сделаем максимум" – лидер "Грузинской мечты" рассказал о шагах по деполяризации
"Сделаем максимум" – лидер "Грузинской мечты" рассказал о шагах по деполяризации
Если оппозиция не предпримет шагов к дерадикализации, то это пункт не будет выполнен, заявил председатель правящей партии 25.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-25T20:47+0400
2023-06-25T20:47+0400
2023-06-25T21:15+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
грузинская мечта
еврокомиссия
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" сделает все от нее зависящее для достижения в стране деполяризации – одного из 12 условий Европейского совета для получения Грузией статуса страны кандидата ЕС, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. По его словам, если оппозиция не предпримет шагов к дерадикализации, этот пункт не будет выполнен. Что касается выполнения еще одного пункта – деолигархизации, то "Грузиснкая мечта " ждет позиции Совета Европы. "Мы разработали закон об этом. Мы приняли его в двух чтениях, но пока не принимали в третьем чтении. Мы дождемся позиции Совета Европы к декабрю, и после этого будет принято окончательное решение относительно принятия этого закона. Если так или иначе этот вопрос будет снят с 12-пунктной повестки дня Евросоюза", – сказал Ираклий Кобахидзе. Помилование Ники Гварамия усилило поляризацию – глава "Грузинской мечты" >>Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей представил устный доклад Еврокомиссии о том, какую работу проделали Грузия, Украина и Молдова на пути интеграции в ЕС. Грузия выполнила три из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, по семи направлениям есть определенный прогресс. Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения. Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией. Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, еврокомиссия, единое нацдвижение
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, еврокомиссия, единое нацдвижение
"Сделаем максимум" – лидер "Грузинской мечты" рассказал о шагах по деполяризации
20:47 25.06.2023 (обновлено: 21:15 25.06.2023)
Если оппозиция не предпримет шагов к дерадикализации, то это пункт не будет выполнен, заявил председатель правящей партии
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" сделает все от нее зависящее для достижения в стране деполяризации – одного из 12 условий Европейского совета для получения Грузией статуса страны кандидата ЕС, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"Когда президент помиловала главный источник поляризации, это, конечно же, подпитывает поляризацию. Мы сделаем максимум с нашей стороны, что возможное, но не от нас зависит выполнение этого пункта", – сказал Кобахидзе.
По его словам, если оппозиция не предпримет шагов к дерадикализации, этот пункт не будет выполнен.
Что касается выполнения еще одного пункта – деолигархизации, то "Грузиснкая мечта " ждет позиции Совета Европы.
"Мы разработали закон об этом. Мы приняли его в двух чтениях, но пока не принимали в третьем чтении. Мы дождемся позиции Совета Европы к декабрю, и после этого будет принято окончательное решение относительно принятия этого закона. Если так или иначе этот вопрос будет снят с 12-пунктной повестки дня Евросоюза", – сказал Ираклий Кобахидзе.
Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей представил устный доклад Еврокомиссии о том, какую работу проделали Грузия, Украина и Молдова на пути интеграции в ЕС. Грузия выполнила три из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, по семи направлениям есть определенный прогресс.
Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.
Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией.
Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.