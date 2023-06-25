https://sputnik-georgia.ru/20230625/sluzhba-dokhodov-gruzii-oprovergla-zayavlenie-o-narushenii-antirossiyskikh-sanktsiy-278940472.html

Служба доходов Грузии опровергла заявление о нарушении антироссийских санкций

Служба доходов Грузии опровергла заявление о нарушении антироссийских санкций

Все международные организации проинформированы о процедурах таможенного контроля в части применения санкций, говорится в заявлении Службы 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T22:56+0400

2023-06-25T22:56+0400

2023-06-25T23:35+0400

грузия

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служба доходов министерства финансов грузии

антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузия с момента установления международных санкций полностью соблюдает установленные правила и строго контролирует все виды таможенных формальностей, сообщает Служба доходов. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Заявление Службы доходов министерства финансов стало ответом на очередную дезинформацию, распространенную на телеканале "Пирвели" относительно процесса выполнения Грузией международных санкций. Как отмечают в Службе доходов, экспорт всех бытовых товаров названных в сюжете, включенных в список стран, участвующих в санкциях, допускается, если розничная стоимость товаров не превышает 750 евро. Соответствующее постановление опубликовано Европейским Советом (ЕС) № 833/2014 от 31.07.2014 года, где речь идет об электротехнике – запрет на ввоз товаров из Европейского Союза в Российскую Федерацию. Кроме того, любые таможенные операции, осуществляемые компаниями, зарегистрированными в Грузии, и товары, предназначенные для России или Беларуси (включая экспорт и реэкспорт), подлежат специальному таможенному контролю, все такие операции проверяются. Если компания или продукция находятся в санкционном списке, операцию проводить нельзя. Почему Грузия не присоединяется к антироссийским санкциям – ответ Каладзе >>"Все наши партнерские агентства и международные организации проинформированы о процедурах таможенного контроля в части применения санкций. Также дополнительной проверке подлежат случаи выдачи сертификата о происхождении товара, чтобы территория Грузии не использовалась как средство уклонения от наложенных санкций", – говорится в заявлении. Служба доходов Минфина еще раз призывает всех воздержаться от распространения недостоверной и вредоносной информации о контроле грузов в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, служба доходов министерства финансов грузии, антироссийские санкции