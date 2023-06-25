https://sputnik-georgia.ru/20230625/studenty-morskoy-akademii-v-batumi-poluchili-novyy-trenazher-278940995.html

Студенты Морской академии в Батуми получили новый тренажер

Студенты Морской академии в Батуми получили новый тренажер

Симулятор управления ресурсами мостика в соответствии с международными стандартами даст студентам возможность пройти практику в условиях, максимально... 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T23:36+0400

2023-06-25T23:36+0400

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грузия

новости

общество

леван давиташвили

батумская государственная морская академия

агентство морского транспорта

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Новая симуляционная площадка открылось в учебно-тренировочном и аттестационном центре Батумской государственной морской академии в рамках празднования Международного дня моряка, сообщает пресс-служба Минэкономикии Грузии. На церемонии открытия присутствовал вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, мэр Батуми Арчил Чиковани и глава Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани. Симулятор управления ресурсами мостика в соответствии с международными стандартами даст студентам возможность пройти практику в условиях, максимально приближенных к реальным. Тренажер-имитатор изготовлен компанией Wartsila, которая является мировым лидером в области морской техники и разработки цифровых технологий в морской сфере. В Аджарии отмечают Международный день моряка >>В честь Международного дня моряка сегодня во дворе Батумской морской академии прошли различные праздничные мероприятия с участием студентов. Грузия, наряду с другими морскими странами, с 2011 года отмечает Международный день моряка различными мероприятиями, главным организатором которых является Агентство морского транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, леван давиташвили, батумская государственная морская академия, агентство морского транспорта