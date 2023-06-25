https://sputnik-georgia.ru/20230625/v-gruzii-ustanovlen-rekord-molodezhnykh-chempionatov-evropy-po-futbolu-278931486.html

В Грузии установлен рекорд молодежных чемпионатов Европы по футболу

В Грузии установлен рекорд молодежных чемпионатов Европы по футболу

Стадион имени Бориса Пайчадзе "Динамо Арена" является самой крупной ареной, на которой проходил матч группового этапа молодежного чемпионата УЕФА 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T12:45+0400

2023-06-25T12:45+0400

2023-06-25T12:45+0400

спорт

грузия

новости

динамо арена

футбол

молодежный чемпионат европы по футболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1c/251297784_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ed3cc1f131db47fa5139f4d156579595.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Матч молодежных сборных Грузии и Бельгии в Тбилиси установил новый рекорд посещаемости в истории финальной стадии чемпионата Европы среди юношей до 21 года. Матч, прошедший на стадионе имени Бориса Пайчадзе, посетило 41 887 зрителей, что является лучшим показателем в истории финальной стадии турнира. Во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная Грузии сыграла вничью с командой Бельгии – 2:2. После двух туров наша команда занимает первое место с четырьмя очками. Второе место делят Бельгия и Нидерланды – у них по два очка. Португалия находится на последней позиции с одним очком. В Тбилиси был улучшен рекорд, установленный во время матча между Италией и Испанией в Барселоне в 1996 году, на котором присутствовало 35 500 болельщиков. Результаты первого игрового дня 2 тура чемпионата Европы по футболу U21 >>Кроме того, стадион имени Бориса Пайчадзе "Динамо Арена" является самой крупной ареной, на которой проходил матч группового этапа молодежного чемпионата УЕФА. Следующий матч состоится на "Динамо Арена" 27 июня в 20:00. Сборная Грузии сразится с Нидерландами. Команде Рамаза Сванадзе для исторического выхода в четвертьфинал достаточно ничейного результата. Молодежный чемпионат Европы по футболу до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, динамо арена, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу