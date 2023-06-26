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Это дело грузинского народа – спикер парламента резко ответил главе МИД Украины
Это дело грузинского народа – спикер парламента резко ответил главе МИД Украины
Глава МИД Украины заявил, что Грузия развивается в неправильном направлении 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T16:11+0400
2023-06-26T16:11+0400
2023-06-26T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Направление развития Грузии определяет грузинский народ, и это не является делом ни одной другой страны, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулеба. Кулеба в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "Формула" заявил, что Грузия развивается в неправильном направлении, но только грузинскому народу решать, какое государство они хотят построить.Последние 10 лет особенно показали прогресс Грузии, к примеру, в развитии институтов или других направлений, в том числе с точки зрения демократии, отметил спикер парламента. При этом Папуашвили отметил, что Грузия продолжает рассматривать Украину в качестве равноправного партнера. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, украина, тбилиси, киев, шалва папуашвили
Это дело грузинского народа – спикер парламента резко ответил главе МИД Украины
16:11 26.06.2023 (обновлено: 16:25 26.06.2023)
Глава МИД Украины заявил, что Грузия развивается в неправильном направлении
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Направление развития Грузии определяет грузинский народ, и это не является делом ни одной другой страны, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулеба.
Кулеба в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "Формула" заявил, что Грузия развивается в неправильном направлении, но только грузинскому народу решать, какое государство они хотят построить.
"Направление любой страны определяет ее народ. Я думаю, тут важна вторая часть его фразы. Развитие той или иной страны не является делом ни одной страны. Это главное. Грузинский народ определяет направление нашей страны", – сказал Папуашвили.
Последние 10 лет особенно показали прогресс Грузии, к примеру, в развитии институтов или других направлений, в том числе с точки зрения демократии, отметил спикер парламента.
При этом Папуашвили отметил, что Грузия продолжает рассматривать Украину в качестве равноправного партнера.
"Мы рассматриваем всех как равноправных партнеров. Не знаю, считает ли кто-нибудь себя движущей силой. Мы рассматриваем всех как равноправных партнеров, как и было до сих пор", – сказал Папуашвили.
Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.
Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.