https://sputnik-georgia.ru/20230626/eto-delo-gruzinskogo-naroda---spiker-parlamenta-rezko-otvetil-glave-mid-ukrainy-278969478.html

Это дело грузинского народа – спикер парламента резко ответил главе МИД Украины

Это дело грузинского народа – спикер парламента резко ответил главе МИД Украины

Глава МИД Украины заявил, что Грузия развивается в неправильном направлении 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T16:11+0400

2023-06-26T16:11+0400

2023-06-26T16:25+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Направление развития Грузии определяет грузинский народ, и это не является делом ни одной другой страны, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулеба. Кулеба в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "Формула" заявил, что Грузия развивается в неправильном направлении, но только грузинскому народу решать, какое государство они хотят построить.Последние 10 лет особенно показали прогресс Грузии, к примеру, в развитии институтов или других направлений, в том числе с точки зрения демократии, отметил спикер парламента. При этом Папуашвили отметил, что Грузия продолжает рассматривать Украину в качестве равноправного партнера. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, украина, тбилиси, киев, шалва папуашвили