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Гостей и жителей Тбилиси приглашают на концерт Патриаршего хора

Гостей и жителей Тбилиси приглашают на концерт Патриаршего хора

На вечере прозвучит хоровая музыка грузинских и европейских композиторов разных эпох 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Концерт Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы ("Самеба") пройдет в Тбилиси 26 июня в малом зале грузинского государственного драматического театра имени Шота Руставели. На вечере прозвучит хоровая музыка грузинских и европейских композиторов разных эпох, в том числе несколько произведений из репертуара концерта в Ватикане. В качестве солистов выступят такие артисты, как Нино Авалишвили, Звиад Болквадзе, Солико Гогилашвили, Звиад Мичилашвили и другие. Художественный руководитель и дирижер концерта – Свимон Джангулашвили. Патриарший хор кафедрального собора Святой Троицы известен тем, что 26 июня 2022 года впервые в истории провел концерт в Сикстинской капелле в Ватикане. Хор был создан в 1998 году по инициативе Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго и участвует в богослужениях в главном грузинском православном соборе Самеба в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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