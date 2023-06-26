https://sputnik-georgia.ru/20230626/grazhdane-armenii-i-rossii-pytalis-vvezti-v-gruziyu-kontrabandnoe-zoloto-278963563.html
Граждане Армении и России пытались ввезти в Грузию контрабандное золото
Граждане Армении и России пытались ввезти в Грузию контрабандное золото
Общая стоимость контрабандных изделий – более 40 тысяч лари (порядка 15 тысяч долларов) 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T16:51+0400
2023-06-26T16:51+0400
2023-06-26T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Грузинские таможенники на двух КПП страны предотвратили ввоз в страну контрабандных золотых изделий, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии. Попытки ввоза в Грузию незадекларированного золота предотвращены на КПП "Садахло-автомобильный" (грузино-армянская граница) и на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). Контрабандное золото весом 406,8 грамма таможенники нашли во время проверки багажа граждан Армении и России. Контрабанда оценивается в 40,8 тысячи лари (15,5 тысячи долларов). Материалы дела гражданина Армении, нарушившего закон, направлены Следственной службе Минфина страны для дальнейшего реагирования, а гражданина РФ обязали выплатить штраф в размере 6,1 тысячи лари (2,3 тысячи долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, армения
грузия, новости, происшествия, армения
Граждане Армении и России пытались ввезти в Грузию контрабандное золото
Общая стоимость контрабандных изделий – более 40 тысяч лари (порядка 15 тысяч долларов)
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik.
Грузинские таможенники на двух КПП страны предотвратили ввоз в страну контрабандных золотых изделий, говорится в сообщении
Службы доходов министерства финансов Грузии.
Попытки ввоза в Грузию незадекларированного золота предотвращены на КПП "Садахло-автомобильный" (грузино-армянская граница) и на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница).
Контрабандное золото весом 406,8 грамма таможенники нашли во время проверки багажа граждан Армении и России. Контрабанда оценивается в 40,8 тысячи лари (15,5 тысячи долларов).
Материалы дела гражданина Армении, нарушившего закон, направлены Следственной службе Минфина страны для дальнейшего реагирования, а гражданина РФ обязали выплатить штраф в размере 6,1 тысячи лари (2,3 тысячи долларов).