https://sputnik-georgia.ru/20230626/gruzinskiy-tkhekvondist-stal-chempionom-evropeyskikh-igr-v-krakove-278957156.html
Впервые в истории! Грузинский тхэквондист стал чемпионом Европейских игр
Впервые в истории! Грузинский тхэквондист стал чемпионом Европейских игр
Кинцурашвили принес Грузии вторую золотую медаль на третьих Европейских играх 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T13:11+0400
2023-06-26T13:11+0400
2023-06-26T13:42+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Впервые в истории грузинского спорта тхэквондист из Грузии Зураб Кинцурашвили (74 кг) стал чемпионом Европейских игр, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Грузии. Зураб Кинцурашвили великолепно выступил, выиграв четыре поединка подряд и принес Грузии вторую золотую медаль на третьих Европейских играх, проходящих в эти дни в Кракове.Кинцурашвили начал свой путь к чемпионству в 1/8 финала, где победил ирландца Лероя Нсилу Диланду – 13:9, 12:3. В четвертьфинале грузинский боец победил одного из главных претендентов на золотую медаль, чемпиона мира 2022 года, испанца Даниэля Кесада Барреру – 5:4, 4:4. В полуфинале Кинцурашвили также порадовал болельщиков, когда в сложнейшем и очень напряженном матче одержал победу над действующем чемпионом Европы, финалистом чемпионата мира этого года, сербом Стефану Такову – 2 :2, 11:10. В финале соперником грузина был член сборной Боснии и Герцеговины Нежад Хусич, у которого грузинский боец выиграл первую половину со счетом 10:7, а вторую – 6:4. Незадолго до победы Зураба Кинцурашвили золотой медалью порадовал и фехтовальщик Сандро Базадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, краков, европа, босния и герцеговина, сандро базадзе
грузия, новости, спорт, краков, европа, босния и герцеговина, сандро базадзе
Впервые в истории! Грузинский тхэквондист стал чемпионом Европейских игр
13:11 26.06.2023 (обновлено: 13:42 26.06.2023)
Кинцурашвили принес Грузии вторую золотую медаль на третьих Европейских играх
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Впервые в истории грузинского спорта тхэквондист из Грузии Зураб Кинцурашвили (74 кг) стал чемпионом Европейских игр, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Грузии.
Зураб Кинцурашвили великолепно выступил, выиграв четыре поединка подряд и принес Грузии вторую золотую медаль на третьих Европейских играх, проходящих в эти дни в Кракове.
Кинцурашвили начал свой путь к чемпионству в 1/8 финала, где победил ирландца Лероя Нсилу Диланду – 13:9, 12:3.
В четвертьфинале грузинский боец победил одного из главных претендентов на золотую медаль, чемпиона мира 2022 года, испанца Даниэля Кесада Барреру – 5:4, 4:4.
В полуфинале Кинцурашвили также порадовал болельщиков, когда в сложнейшем и очень напряженном матче одержал победу над действующем чемпионом Европы, финалистом чемпионата мира этого года, сербом Стефану Такову – 2 :2, 11:10.
В финале соперником грузина был член сборной Боснии и Герцеговины Нежад Хусич, у которого грузинский боец выиграл первую половину со счетом 10:7, а вторую – 6:4.
Незадолго до победы Зураба Кинцурашвили золотой медалью порадовал и фехтовальщик Сандро Базадзе.