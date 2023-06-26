https://sputnik-georgia.ru/20230626/gruzinskiy-tkhekvondist-stal-chempionom-evropeyskikh-igr-v-krakove-278957156.html

Впервые в истории! Грузинский тхэквондист стал чемпионом Европейских игр

Впервые в истории! Грузинский тхэквондист стал чемпионом Европейских игр

Кинцурашвили принес Грузии вторую золотую медаль на третьих Европейских играх 26.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Впервые в истории грузинского спорта тхэквондист из Грузии Зураб Кинцурашвили (74 кг) стал чемпионом Европейских игр, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Грузии. Зураб Кинцурашвили великолепно выступил, выиграв четыре поединка подряд и принес Грузии вторую золотую медаль на третьих Европейских играх, проходящих в эти дни в Кракове.Кинцурашвили начал свой путь к чемпионству в 1/8 финала, где победил ирландца Лероя Нсилу Диланду – 13:9, 12:3. В четвертьфинале грузинский боец победил одного из главных претендентов на золотую медаль, чемпиона мира 2022 года, испанца Даниэля Кесада Барреру – 5:4, 4:4. В полуфинале Кинцурашвили также порадовал болельщиков, когда в сложнейшем и очень напряженном матче одержал победу над действующем чемпионом Европы, финалистом чемпионата мира этого года, сербом Стефану Такову – 2 :2, 11:10. В финале соперником грузина был член сборной Боснии и Герцеговины Нежад Хусич, у которого грузинский боец ​​выиграл первую половину со счетом 10:7, а вторую – 6:4. Незадолго до победы Зураба Кинцурашвили золотой медалью порадовал и фехтовальщик Сандро Базадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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