https://sputnik-georgia.ru/20230626/kandidatov-v-sovet-natsbanka-gruzii-ne-odobrili-komitety-parlamenta--chto-dalshe-278972526.html

Кандидатов в совет Нацбанка Грузии не одобрили комитеты парламента – что дальше

Кандидатов в совет Нацбанка Грузии не одобрили комитеты парламента – что дальше

Правящая партия Грузии отказалась поддерживать кандидатуры президента, так как не было предварительных консультаций 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T18:31+0400

2023-06-26T18:31+0400

2023-06-26T18:31+0400

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шалва папуашвили

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национальный банк

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Парламентские комитеты отказались одобрять представленных президентом Грузии Саломе Зурабишвили кандидатов в Совет Национального банка. Президент Грузии 16 июня представила парламенту двух кандидатов на пост членов совета Нацбанка – лектора и редактора журнала Национального банка "Экономика и банковское дело" Георгия Бакрадзе, а также директора Института экономики и бизнеса, члена совета "Зираат банк" Дмитрия Джапаридзе. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сразу отказалась их поддерживать. Между тем парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе заявил, что в законе нет нормы о предварительных консультациях по поводу кандидатов в члены совета. Несмотря на отказ комитетов, кандидатуры в совет Нацбанка будут вынесены на голосование. Однако у правящей партии достаточно голосов, чтобы окончательно отказать президенту в назначении представленных членов совета. Поправки в закон "О Национальном банке Грузии"Парламент Грузии две недели назад преодолел вето президента Грузии и принял поправки в закон "О Национальном банке Грузии", предполагающие структурные изменения в Совете Нацбанка, после того, как президент не представила парламенту кандидатов. По данным "Грузинской мечты", предварительная договоренность существовала по действующему министру финансов Грузии Лаше Хуцишвили, однако президент до преодоления вето заявила, что представит кандидатов в совет только в декабре 2023 года. Впервые исполнять обязанности главы Нацбанка Грузии будет женщина>>Согласно принятым поправкам количество руководящих лиц в совете Нацбанка увеличилось с четырех до пяти человек до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка. После истечения действия временной меры в совете Нацбанка из девяти человек вновь будет лишь четверо госслужащих. Так как у Национального банка Грузии нет президента и одного из членов совета, после принятия поправок на сегодняшний день в совете из семи человек представлены первый вице-президент, три вице-президента и три независимых члена. Первым вице-президентом Нацбанка Грузии стала бывший министр экономики Грузии Натия Турнава. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , натия турнава, национальный банк