https://sputnik-georgia.ru/20230622/vpervye-ispolnyat-obyazannosti-glavy-natsbanka-gruzii-budet-zhenschina-278856413.html

Впервые исполнять обязанности главы Нацбанка Грузии будет женщина

Впервые исполнять обязанности главы Нацбанка Грузии будет женщина

Согласно недавно принятому закону, в отсутствие главы Нацбанка его обязанности будет исполнять первый вице-президент 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T21:10+0400

2023-06-22T21:10+0400

2023-06-22T21:20+0400

грузия

новости

экономика

натия турнава

коба гвенетадзе

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/16/278856239_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_fa225a39d05f53bd7419caa37805a80d.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Экс-глава Минэкономики Грузии Натия Турнава заняла пост первого вице-президента Национального банка Грузии, и, следовательно, будет исполняющей обязанности главы регулятора, – это впервые, когда Нацбанк возглавит женщина, говорится в сообщении на сайте Нацбанка. Решение об избрании Турнава вице-президентом принял Совет Нацбанка в ходе заседания в четверг, 22 июня. Пятеро из семи членов Совета поддержали ее кандидатуру, двое воздержались. Новая должность предусмотрена поправками в Закон "О Национальном банке", вступившими в силу после преодоления парламентом вето президента. По закону, в отсутствие главы Нацбанка, его обязанности будет исполнять первый вице-президент. Полномочия последнего президента Кобы Гвенетадзе истекли в марте 2023 года. По ее словам, в Нацбанке Грузии работают выдающиеся профессионалы, которых объединяет общая цель – служить экономическому благополучию страны. По ее словам, Грузия пережила пандемию и сохранила финансовую стабильность, и международные рейтинги даже во время российско-украинского конфликта. И. о. главы регулятора отметила, что все реформы и проекты, над которыми работал регулятор, будут продолжены, в том числе поддержка развития цифровых технологий и новейших инноваций. Спорные поправки в закон "О Нацбанке Грузии" вступили в силу >>"Также в рамках нашего мандата мы будем уделять особое внимание расширению экономических прав и возможностей женщин, что очень важно для экономического развития", – сказала Турнава. Парламент избрал Турнаву членом Совета Национального банка 7 июня 2022 года. До того, она занимала пост главы Минэкономики с 18 апреля 2019 года по 9 февраля 2022 года. Спорные поправки На прошлой неделе парламент Грузии принял поправки, которые, по мнению президента Грузии Саломе Зурабишвили, представляют угрозу для независимости Нацбанка. Решение о преодолении вето президента было принято после того, как по заявлению правящей партии "Грузинская мечта" Зурабишвили нарушила договоренность – не представила кандидатуру министра финансов Лаши Хуцишвили в члены Совета Нацбанка. Спорные поправки предполагают увеличение количества руководящих лиц в Совете Нацбанка с четырех до пяти человек (президент, первый вице-президент и три вице-президента) до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка. Скандальные поправки о Нацбанке Грузии – парламент преодолел вето президента >>Как ранее пояснил спикер парламента Шалва Папуашвили, до принятия поправок у Нацбанка было три вице-президента, при этом закон не устанавливал никаких правил относительно того, кто из них должен исполнять обязанности президента в его отсутствие или согласно какой процедуре должны были обязать вице-президента исполнять обязанности. После истечения действия временной меры в Совете Нацбанка из девяти человек вновь будет лишь четверо госслужащих. Разница лишь в том, что, согласно действующему до поправок законодательству, это был один президент и трое вице-президентов Нацбанка, а в принятых парламентом поправках, на которых Зурабишвили наложила вето, речь о президенте, первом вице-президенте и двоих вице-президентах. Скандал вокруг вето Правящая партия "Грузинская мечта" спустя три месяца после решения президента Саломе Зурабишвили применить вето заявила о своем намерении его преодолеть, так как, по их словам, президент Грузии нарушила договоренности и не представила кандидата в члены Советы. По данным "Грузинской мечты", предварительная договоренность существовала по действующему министру финансов Грузии Лаше Хуцишвили, однако президент заявила, что представит кандидатов в совет только в декабре 2023 года. В декабре истекают полномочия Арчила Мествришвили и Роберта Синглетара, и таким образом Совет Нацбанка, если не будут утверждены новые члены, сократится до критических пяти человек – минимальное число членов, при которых Совет имеет право принимать решения. "Грузинская мечта" отказалась поддерживать кандидатов в совет Нацбанка>>Между тем президент Грузии 16 июня представила парламенту двух кандидатов на пост членов совета Нацбанка – лектора и редактора журнала Национального банка "Экономика и банковское дело" Георгия Бакрадзе, а также директора Института экономики и бизнеса, члена совета "Зираат банк" Дмитрия Джапаридзе. Среди кандидатов не оказался министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. В правящей партии заявили, что не поддержат кандидатов на пост членов совета Национального банка, так как они были представлены парламенту президентом Саломе Зурабишвили без предварительных консультаций Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, натия турнава, коба гвенетадзе, национальный банк грузии