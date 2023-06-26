https://sputnik-georgia.ru/20230626/kurban-bayram-2023-kak-otmechayut-traditsii-i-obychai-prazdnika-278975704.html

Курбан-Байрам 2023: как отмечают, традиции и обычаи праздника

Курбан-Байрам 2023: как отмечают, традиции и обычаи праздника

Курбан-Байрам (Праздник жертвоприношения), или Ид аль-Адха, в большинстве мусульманских стран в 2023-м начнут отмечать 27 июня с закатом солнца 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T21:47+0400

2023-06-26T21:47+0400

2023-06-26T21:47+0400

справки

курбан-байрам

религия

календарь религиозных праздников

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Курбан-Байрам – главный мусульманский праздник, символизирующий окончание ежегодного хаджа правоверных в Мекку. Как отмечают Курбан-Байрам: о традициях и обычаях мусульманского праздника читайте в Sputnik Грузия. Как празднуют Курбан-Байрам? Праздник жертвоприношения по традиции отмечают в долине Мина, недалеко от Мекки. Обычно мусульманский праздник отмечают очень массового, в том числе и в странах, где проживает большое число мусульман. Курбан-Байрам отмечают три дня – в странах мира, проповедующих ислам, объявляют праздничные выходные, в которые, по обычаю, мусульмане проводят обряд жертвоприношения. Верующие в праздник приносят в жертву домашнюю скотину. Обряд жертвоприношения проводится в память о том, как пророк Ибрахим был готов пожертвовать Аллаху своего сына Исмаила, но вместо сына принес в жертву райского барана, которого ему подарил Всевышний. По традиции обряд жертвоприношения в Курбан-Байрам, к которому приступают с началом праздничного намаза, длится до завершения праздника. Традиции и обычаи праздника По традиции мусульмане в качестве жертвенного животного, которое должно быть здоровым, без недостатков и изъянов, используют годовалых баранов или овец, двухлетних коров или быков, а также пятилетних верблюдов. Мусульмане, по обычаю, жертву, прежде чем зарезать, валят на землю головой в сторону Мекки. За человека по традиции жертвуют одну овцу или козу, однако если средства ограничены, аналогичная жертва допускается и за всю семью. Есть обычай приносить жертвы и за усопших, если они завещали это сделать. Мясо жертвенных животных варят и съедают за общей трапезой, а шкуры обычно отдают в мечеть. По традиции во главе стола, за которым может присутствовать любой мусульманин, сидит имам. В Курбан-Байрам по традиции мусульмане с рассветом идут в мечеть на утреннюю молитву, предварительно совершив ритуальное омовение, умаслив себя благовониями и надев новую одежду. Кушать перед молитвой не рекомендуется. После праздничной молитвы, по обычаю, читают проповедь, которую обычно начинают с прославления Всевышнего и пророка Мухаммада, затем разъясняют происхождение хаджа и значение обряда жертвоприношения. Во период праздника Курбан-Байрам по традиции мусульмане должны помогать неимущим, проявлять милосердие и любовь к ближним. По обычаю, беднякам в качестве милостыни отдают треть от мяса жертвенного животного. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230622/kogda-prazdnuyut-kurban-bayram-2023-data-musulmanskogo-prazdnika-278835386.html

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справки , курбан-байрам, религия , календарь религиозных праздников