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Магистральный газопровод "Владикавказ-Тбилиси" отремонтируют в Грузии
Магистральный газопровод "Владикавказ-Тбилиси" отремонтируют в Грузии
Подача газа будет прекращена с 06:00 до 18:00 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T12:28+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Подача природного газа будет прекращена в нескольких селах муниципалитета Душети (регион Мцхета-Мтианети) 27 июня в связи с ремонтно-восстановительными работами на 138-154,3 км магистрального газопровода Владикавказ-Тбилиси, сообщили в "Грузинской газотранспортной компаний". В связи с этим 27 июня с 06:00 до 18:00 будет прекращена подача природного газа потребителям газораспределительной станции Цихисдзири. Ограничение коснется сел Ананури, Цихисдзири, Цивцкаро, Павлеури, Зотикианткари, Шалианткари, дачи Ананури. Как вырос импорт сжиженного газа из России в Грузию&gt;&gt;Подача газа будет восстановлена на отключенной газораспределительной станции сразу после завершения работ, а подача газа населению будет осуществляться поэтапно соответствующей газораспределительной компанией. В компании отмечают, что ремонтно-восстановительные работы газопроводов и газораспределительных станций осуществляются систематически, что обеспечивает безопасное, надежное и непрерывное газоснабжение потребителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, газ
грузия, новости, экономика, газ

Магистральный газопровод "Владикавказ-Тбилиси" отремонтируют в Грузии

12:28 26.06.2023
© Courtesy of Georgian gas transportation companyГазопровод
Газопровод - Sputnik Грузия, 1920, 26.06.2023
© Courtesy of Georgian gas transportation company
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Подача газа будет прекращена с 06:00 до 18:00
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Подача природного газа будет прекращена в нескольких селах муниципалитета Душети (регион Мцхета-Мтианети) 27 июня в связи с ремонтно-восстановительными работами на 138-154,3 км магистрального газопровода Владикавказ-Тбилиси, сообщили в "Грузинской газотранспортной компаний".
В связи с этим 27 июня с 06:00 до 18:00 будет прекращена подача природного газа потребителям газораспределительной станции Цихисдзири. Ограничение коснется сел Ананури, Цихисдзири, Цивцкаро, Павлеури, Зотикианткари, Шалианткари, дачи Ананури.
Как вырос импорт сжиженного газа из России в Грузию>>
Подача газа будет восстановлена на отключенной газораспределительной станции сразу после завершения работ, а подача газа населению будет осуществляться поэтапно соответствующей газораспределительной компанией.
В компании отмечают, что ремонтно-восстановительные работы газопроводов и газораспределительных станций осуществляются систематически, что обеспечивает безопасное, надежное и непрерывное газоснабжение потребителей.
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