https://sputnik-georgia.ru/20230626/magistralnyy-gazoprovod-vladikavkaz-tbilisi-otremontiruyut-v-gruzii-278953915.html

Магистральный газопровод "Владикавказ-Тбилиси" отремонтируют в Грузии

Магистральный газопровод "Владикавказ-Тбилиси" отремонтируют в Грузии

Подача газа будет прекращена с 06:00 до 18:00 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T12:28+0400

2023-06-26T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Подача природного газа будет прекращена в нескольких селах муниципалитета Душети (регион Мцхета-Мтианети) 27 июня в связи с ремонтно-восстановительными работами на 138-154,3 км магистрального газопровода Владикавказ-Тбилиси, сообщили в "Грузинской газотранспортной компаний". В связи с этим 27 июня с 06:00 до 18:00 будет прекращена подача природного газа потребителям газораспределительной станции Цихисдзири. Ограничение коснется сел Ананури, Цихисдзири, Цивцкаро, Павлеури, Зотикианткари, Шалианткари, дачи Ананури. Как вырос импорт сжиженного газа из России в Грузию>>Подача газа будет восстановлена на отключенной газораспределительной станции сразу после завершения работ, а подача газа населению будет осуществляться поэтапно соответствующей газораспределительной компанией. В компании отмечают, что ремонтно-восстановительные работы газопроводов и газораспределительных станций осуществляются систематически, что обеспечивает безопасное, надежное и непрерывное газоснабжение потребителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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