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Магистральный газопровод "Владикавказ-Тбилиси" отремонтируют в Грузии
Магистральный газопровод "Владикавказ-Тбилиси" отремонтируют в Грузии
Подача газа будет прекращена с 06:00 до 18:00 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T12:28+0400
2023-06-26T12:28+0400
2023-06-26T12:28+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Подача природного газа будет прекращена в нескольких селах муниципалитета Душети (регион Мцхета-Мтианети) 27 июня в связи с ремонтно-восстановительными работами на 138-154,3 км магистрального газопровода Владикавказ-Тбилиси, сообщили в "Грузинской газотранспортной компаний". В связи с этим 27 июня с 06:00 до 18:00 будет прекращена подача природного газа потребителям газораспределительной станции Цихисдзири. Ограничение коснется сел Ананури, Цихисдзири, Цивцкаро, Павлеури, Зотикианткари, Шалианткари, дачи Ананури. Как вырос импорт сжиженного газа из России в Грузию>>Подача газа будет восстановлена на отключенной газораспределительной станции сразу после завершения работ, а подача газа населению будет осуществляться поэтапно соответствующей газораспределительной компанией. В компании отмечают, что ремонтно-восстановительные работы газопроводов и газораспределительных станций осуществляются систематически, что обеспечивает безопасное, надежное и непрерывное газоснабжение потребителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, газ
грузия, новости, экономика, газ
Магистральный газопровод "Владикавказ-Тбилиси" отремонтируют в Грузии
Подача газа будет прекращена с 06:00 до 18:00
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Подача природного газа будет прекращена в нескольких селах муниципалитета Душети (регион Мцхета-Мтианети) 27 июня в связи с ремонтно-восстановительными работами на 138-154,3 км магистрального газопровода Владикавказ-Тбилиси, сообщили в "Грузинской газотранспортной компаний".
В связи с этим 27 июня с 06:00 до 18:00 будет прекращена подача природного газа потребителям газораспределительной станции Цихисдзири. Ограничение коснется сел Ананури, Цихисдзири, Цивцкаро, Павлеури, Зотикианткари, Шалианткари, дачи Ананури.
Подача газа будет восстановлена на отключенной газораспределительной станции сразу после завершения работ, а подача газа населению будет осуществляться поэтапно соответствующей газораспределительной компанией.
В компании отмечают, что ремонтно-восстановительные работы газопроводов и газораспределительных станций осуществляются систематически, что обеспечивает безопасное, надежное и непрерывное газоснабжение потребителей.