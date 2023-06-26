https://sputnik-georgia.ru/20230626/parlament-gruzii-zavershit-rabotu-v-ramkakh-vesenney-sessii-na-etoy-nedele-278974753.html

Парламент Грузии завершит работу в рамках весенней сессии на этой неделе

Парламент Грузии завершит работу в рамках весенней сессии на этой неделе

В последний день сессии перед депутатами выступит премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который представит доклад о проделанной работе 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T20:43+0400

2023-06-26T20:43+0400

2023-06-26T20:43+0400

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парламент грузии

весенняя сессия парламента

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Весенняя сессия парламента Грузии закроется в пятницу, 30 июня, согласно регламенту. Согласно закону, весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня. В пятницу, 30 июня, перед депутатами выступит премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который представит доклад о проделанной работе по выполнению программы правительства в 2022 году и ответит на вопросы депутатов. Отчет премьера включает себя как проделанную работу в направлении внешней политики, так и вопросы внутренней политики и экономики и осуществления важных правительственных программ. Названа дата выступления премьера Грузии в парламенте >>До этого депутаты планируют рассмотреть ряд инициатив и завершить принятие части законопроектов. В повестке дня на этой неделе около 100 вопросов. После закрытия сессии парламент Грузии не сможет проводить пленарные заседания без созыва внеочередной сессии. На данный момент представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не комментировали возможность созыва внеочередной сессии и ее сроков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, парламент грузии, весенняя сессия парламента, ираклий гарибашвили