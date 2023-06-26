https://sputnik-georgia.ru/20230626/podrostok-utonul-v-tbilisi-278977985.html

Подросток утонул в Тбилиси

Подросток утонул в Тбилиси

Спасатели немедленно среагировали на факт, однако спасти ребенка не удалось 26.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Подросток утонул, купаясь в Тбилисском водохранилище, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой Службу по управлению чрезвычайными ситуациями По данным телекомпании, спасатели немедленно среагировали на факт, однако спасти ребенка не удалось. Тбилисское водохранилище именуемое также "Тбилисским морем" одно из самых популярных мест летнего отдыха для жителей столицы. Однако спасатели не раз предупреждали, что купаться можно только на официальных пляжах, где побережье специально подготавливают к купальному сезону.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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