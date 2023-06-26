Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230626/podrostok-utonul-v-tbilisi-278977985.html
Подросток утонул в Тбилиси
Подросток утонул в Тбилиси
Спасатели немедленно среагировали на факт, однако спасти ребенка не удалось 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T21:06+0400
2023-06-26T22:43+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/1a/277082950_0:56:3426:1983_1920x0_80_0_0_618fcdb6fd38a173d36fdfc87884ca22.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Подросток утонул, купаясь в Тбилисском водохранилище, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой Службу по управлению чрезвычайными ситуациями По данным телекомпании, спасатели немедленно среагировали на факт, однако спасти ребенка не удалось. Тбилисское водохранилище именуемое также "Тбилисским морем" одно из самых популярных мест летнего отдыха для жителей столицы. Однако спасатели не раз предупреждали, что купаться можно только на официальных пляжах, где побережье специально подготавливают к купальному сезону.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/1a/277082950_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00ee3fa1e2755ec9e0325b028efc359d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси

Подросток утонул в Тбилиси

21:06 26.06.2023 (обновлено: 22:43 26.06.2023)
© photo: Sputnik / StringerВесенние пейзажи - Тбилисское море
Весенние пейзажи - Тбилисское море - Sputnik Грузия, 1920, 26.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Спасатели немедленно среагировали на факт, однако спасти ребенка не удалось
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Подросток утонул, купаясь в Тбилисском водохранилище, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой Службу по управлению чрезвычайными ситуациями
По данным телекомпании, спасатели немедленно среагировали на факт, однако спасти ребенка не удалось.
Тбилисское водохранилище именуемое также "Тбилисским морем" одно из самых популярных мест летнего отдыха для жителей столицы. Однако спасатели не раз предупреждали, что купаться можно только на официальных пляжах, где побережье специально подготавливают к купальному сезону.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0