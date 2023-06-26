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Подросток утонул в Тбилиси
Подросток утонул в Тбилиси
Спасатели немедленно среагировали на факт, однако спасти ребенка не удалось 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T21:06+0400
2023-06-26T21:06+0400
2023-06-26T22:43+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Подросток утонул, купаясь в Тбилисском водохранилище, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой Службу по управлению чрезвычайными ситуациями По данным телекомпании, спасатели немедленно среагировали на факт, однако спасти ребенка не удалось. Тбилисское водохранилище именуемое также "Тбилисским морем" одно из самых популярных мест летнего отдыха для жителей столицы. Однако спасатели не раз предупреждали, что купаться можно только на официальных пляжах, где побережье специально подготавливают к купальному сезону.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Подросток утонул в Тбилиси
21:06 26.06.2023 (обновлено: 22:43 26.06.2023)
Спасатели немедленно среагировали на факт, однако спасти ребенка не удалось
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Подросток утонул, купаясь в Тбилисском водохранилище, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой Службу по управлению чрезвычайными ситуациями
По данным телекомпании, спасатели немедленно среагировали на факт, однако спасти ребенка не удалось.
Тбилисское водохранилище именуемое также "Тбилисским морем" одно из самых популярных мест летнего отдыха для жителей столицы. Однако спасатели не раз предупреждали, что купаться можно только на официальных пляжах, где побережье специально подготавливают к купальному сезону.