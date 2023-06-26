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Предприятие по переработке пластика открылось на востоке Грузии
Предприятие по переработке пластика открылось на востоке Грузии
Предприятие может перерабатывать до 100 тонн пластика и макулатуры 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T14:24+0400
2023-06-26T14:24+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Предприятие по переработке пластика заработало в районе Дедоплисцкаро (регион Кахети) при поддержке государственной "Программы развития села", сообщили на сайте Агентства развития села. Компания "Экоспартанели" инвестировала для создания предприятия более 209 тысяч лари, 145 тысяч из которых – софинансирование госпрограммы. Предприятие может перерабатывать до 100 тонн пластика и макулатуры, отметила она.Как отметил координатор Программы развития ООН "Улучшение развития села в Грузии" Георгий Циминтия, поддержка подобных проектов особенно важна, так как они снижают негативное воздействие на окружающую среду. Ресурс на исходе – мэрия хочет расширить единственную в Тбилиси свалку&gt;&gt;По его словам, ЕС и ООН уже много лет работают в направлении содействия развитию села в стране. "Для нас важно способствовать местному экономическому росту", – отметил он. "Программа развития села" реализована в муниципалитетах Кеда, Хуло, Боржоми, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Казбеги, Лагодехи и Дедоплисцкаро. Агентство реализовало "Программу развития села" при поддержке ЕС и Программы развития ООН (UNDP) в рамках "Европейской программы соседства по развитию села и сельского хозяйства" (ENPARD). В рамках программы профинансировано 77 проектов, общая стоимость инвестиций превышает 11 млн лари, а софинансирование превышает 7,8 млн лари.Курс лари по отношению к доллару США на 26 июня – 2,6284 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, программа развития оон (undp)
грузия, новости, экономика, программа развития оон (undp)

Предприятие по переработке пластика открылось на востоке Грузии

14:24 26.06.2023
© Courtesy of Rural Development AgencyПредприятие по переработке пластика заработало в муниципалитете Дедоплисцкаро (регион Кахетия)
Предприятие по переработке пластика заработало в муниципалитете Дедоплисцкаро (регион Кахетия) - Sputnik Грузия, 1920, 26.06.2023
© Courtesy of Rural Development Agency
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Предприятие может перерабатывать до 100 тонн пластика и макулатуры
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Предприятие по переработке пластика заработало в районе Дедоплисцкаро (регион Кахети) при поддержке государственной "Программы развития села", сообщили на сайте Агентства развития села.
Компания "Экоспартанели" инвестировала для создания предприятия более 209 тысяч лари, 145 тысяч из которых – софинансирование госпрограммы.

"Компания занимается сбором макулатуры и использованных пластиковых бутылок у местного населения. Следует отметить, что это первое предприятие в регионе в данном направлении, где занято 10 человек", – сказала замдиректора Агентства Наталья Харатишвили.

Предприятие может перерабатывать до 100 тонн пластика и макулатуры, отметила она.
Как отметил координатор Программы развития ООН "Улучшение развития села в Грузии" Георгий Циминтия, поддержка подобных проектов особенно важна, так как они снижают негативное воздействие на окружающую среду.
Ресурс на исходе – мэрия хочет расширить единственную в Тбилиси свалку>>
По его словам, ЕС и ООН уже много лет работают в направлении содействия развитию села в стране.
"Для нас важно способствовать местному экономическому росту", – отметил он.
"Программа развития села" реализована в муниципалитетах Кеда, Хуло, Боржоми, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Казбеги, Лагодехи и Дедоплисцкаро.
Агентство реализовало "Программу развития села" при поддержке ЕС и Программы развития ООН (UNDP) в рамках "Европейской программы соседства по развитию села и сельского хозяйства" (ENPARD).
В рамках программы профинансировано 77 проектов, общая стоимость инвестиций превышает 11 млн лари, а софинансирование превышает 7,8 млн лари.
Курс лари по отношению к доллару США на 26 июня – 2,6284 GEL/$1.
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