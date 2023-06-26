https://sputnik-georgia.ru/20230626/predpriyatie-po-pererabotke-plastika-otkrylos-na-vostoke-gruzii-278956396.html
Предприятие по переработке пластика открылось на востоке Грузии
Предприятие по переработке пластика открылось на востоке Грузии
Предприятие может перерабатывать до 100 тонн пластика и макулатуры 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T14:24+0400
2023-06-26T14:24+0400
2023-06-26T14:24+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Предприятие по переработке пластика заработало в районе Дедоплисцкаро (регион Кахети) при поддержке государственной "Программы развития села", сообщили на сайте Агентства развития села. Компания "Экоспартанели" инвестировала для создания предприятия более 209 тысяч лари, 145 тысяч из которых – софинансирование госпрограммы. Предприятие может перерабатывать до 100 тонн пластика и макулатуры, отметила она.Как отметил координатор Программы развития ООН "Улучшение развития села в Грузии" Георгий Циминтия, поддержка подобных проектов особенно важна, так как они снижают негативное воздействие на окружающую среду. Ресурс на исходе – мэрия хочет расширить единственную в Тбилиси свалку>>По его словам, ЕС и ООН уже много лет работают в направлении содействия развитию села в стране. "Для нас важно способствовать местному экономическому росту", – отметил он. "Программа развития села" реализована в муниципалитетах Кеда, Хуло, Боржоми, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Казбеги, Лагодехи и Дедоплисцкаро. Агентство реализовало "Программу развития села" при поддержке ЕС и Программы развития ООН (UNDP) в рамках "Европейской программы соседства по развитию села и сельского хозяйства" (ENPARD). В рамках программы профинансировано 77 проектов, общая стоимость инвестиций превышает 11 млн лари, а софинансирование превышает 7,8 млн лари.Курс лари по отношению к доллару США на 26 июня – 2,6284 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, программа развития оон (undp)
грузия, новости, экономика, программа развития оон (undp)
Предприятие по переработке пластика открылось на востоке Грузии
Предприятие может перерабатывать до 100 тонн пластика и макулатуры
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Предприятие по переработке пластика заработало в районе Дедоплисцкаро (регион Кахети) при поддержке государственной "Программы развития села", сообщили на сайте Агентства развития села.
Компания "Экоспартанели" инвестировала для создания предприятия более 209 тысяч лари, 145 тысяч из которых – софинансирование госпрограммы.
"Компания занимается сбором макулатуры и использованных пластиковых бутылок у местного населения. Следует отметить, что это первое предприятие в регионе в данном направлении, где занято 10 человек", – сказала замдиректора Агентства Наталья Харатишвили.
Предприятие может перерабатывать до 100 тонн пластика и макулатуры, отметила она.
Как отметил координатор Программы развития ООН "Улучшение развития села в Грузии" Георгий Циминтия, поддержка подобных проектов особенно важна, так как они снижают негативное воздействие на окружающую среду.
По его словам, ЕС и ООН уже много лет работают в направлении содействия развитию села в стране.
"Для нас важно способствовать местному экономическому росту", – отметил он.
"Программа развития села" реализована в муниципалитетах Кеда, Хуло, Боржоми, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Казбеги, Лагодехи и Дедоплисцкаро.
Агентство реализовало "Программу развития села" при поддержке ЕС и Программы развития ООН (UNDP) в рамках "Европейской программы соседства по развитию села и сельского хозяйства" (ENPARD).
В рамках программы профинансировано 77 проектов, общая стоимость инвестиций превышает 11 млн лари, а софинансирование превышает 7,8 млн лари.
Курс лари по отношению к доллару США на 26 июня – 2,6284 GEL/$1.