https://sputnik-georgia.ru/20230626/predpriyatie-po-pererabotke-plastika-otkrylos-na-vostoke-gruzii-278956396.html

Предприятие по переработке пластика открылось на востоке Грузии

Предприятие по переработке пластика открылось на востоке Грузии

Предприятие может перерабатывать до 100 тонн пластика и макулатуры 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T14:24+0400

2023-06-26T14:24+0400

2023-06-26T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Предприятие по переработке пластика заработало в районе Дедоплисцкаро (регион Кахети) при поддержке государственной "Программы развития села", сообщили на сайте Агентства развития села. Компания "Экоспартанели" инвестировала для создания предприятия более 209 тысяч лари, 145 тысяч из которых – софинансирование госпрограммы. Предприятие может перерабатывать до 100 тонн пластика и макулатуры, отметила она.Как отметил координатор Программы развития ООН "Улучшение развития села в Грузии" Георгий Циминтия, поддержка подобных проектов особенно важна, так как они снижают негативное воздействие на окружающую среду. Ресурс на исходе – мэрия хочет расширить единственную в Тбилиси свалку>>По его словам, ЕС и ООН уже много лет работают в направлении содействия развитию села в стране. "Для нас важно способствовать местному экономическому росту", – отметил он. "Программа развития села" реализована в муниципалитетах Кеда, Хуло, Боржоми, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Казбеги, Лагодехи и Дедоплисцкаро. Агентство реализовало "Программу развития села" при поддержке ЕС и Программы развития ООН (UNDP) в рамках "Европейской программы соседства по развитию села и сельского хозяйства" (ENPARD). В рамках программы профинансировано 77 проектов, общая стоимость инвестиций превышает 11 млн лари, а софинансирование превышает 7,8 млн лари.Курс лари по отношению к доллару США на 26 июня – 2,6284 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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