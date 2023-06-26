https://sputnik-georgia.ru/20230626/psikhiatriya-v-gruzii-kak-obstoyat-dela-s-klinikami-278922940.html
Психиатрия в Грузии: как обстоят дела с клиниками?
Психиатрия в Грузии: как обстоят дела с клиниками?
Эти центры психического здоровья, согласно информации ведомства, рассчитаны на 1 233 пациента 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T07:01+0400
2023-06-26T07:01+0400
2023-06-26T07:01+0400
минздрав
общество
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24424/72/244247215_407:548:1718:1285_1920x0_80_0_0_b6f543b331e347ffdc7e98668fc81271.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Десять клиник для лечения психиатрических заболеваний функционировало в Грузии на 1 июня 2023 года, из них три – в Тбилиси, говорится в информации Минздрава страны в ответ на запрос депутатов парламента. Согласно информации ведомства, 10 центров психического здоровья рассчитаны на 1 233 пациента. Самые крупные стационары расположены в районе Хони (регион Имерети) и в Тбилиси. Национальный центр психического здоровья имени академика Б. Нанеишвили в селе Кутири Хонского района рассчитан на 540 мест, а Тбилисский центр психического здоровья – на 210. Две психиатрические клиники появятся в регионе Кахети >>Крупная психиатрическая клиника есть также и в Батуми, она рассчитана на 150 мест. Кроме того, небольшие психиатрические клиники есть также в Рустави, Кутаиси, Сенаки и Хашури.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24424/72/244247215_542:529:1551:1285_1920x0_80_0_0_92686083da3f701065ee3da7113683be.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
минздрав, общество, новости, грузия
минздрав, общество, новости, грузия
Психиатрия в Грузии: как обстоят дела с клиниками?
Эти центры психического здоровья, согласно информации ведомства, рассчитаны на 1 233 пациента
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Десять клиник для лечения психиатрических заболеваний функционировало в Грузии на 1 июня 2023 года, из них три – в Тбилиси, говорится в информации Минздрава страны в ответ на запрос депутатов парламента.
Согласно информации
ведомства, 10 центров психического здоровья рассчитаны на 1 233 пациента.
Самые крупные стационары расположены в районе Хони (регион Имерети) и в Тбилиси. Национальный центр психического здоровья имени академика Б. Нанеишвили в селе Кутири Хонского района рассчитан на 540 мест, а Тбилисский центр психического здоровья – на 210.
Крупная психиатрическая клиника есть также и в Батуми, она рассчитана на 150 мест. Кроме того, небольшие психиатрические клиники есть также в Рустави, Кутаиси, Сенаки и Хашури.