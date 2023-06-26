https://sputnik-georgia.ru/20230626/psikhiatriya-v-gruzii-kak-obstoyat-dela-s-klinikami-278922940.html

Психиатрия в Грузии: как обстоят дела с клиниками?

Психиатрия в Грузии: как обстоят дела с клиниками?

Эти центры психического здоровья, согласно информации ведомства, рассчитаны на 1 233 пациента 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T07:01+0400

2023-06-26T07:01+0400

2023-06-26T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Десять клиник для лечения психиатрических заболеваний функционировало в Грузии на 1 июня 2023 года, из них три – в Тбилиси, говорится в информации Минздрава страны в ответ на запрос депутатов парламента. Согласно информации ведомства, 10 центров психического здоровья рассчитаны на 1 233 пациента. Самые крупные стационары расположены в районе Хони (регион Имерети) и в Тбилиси. Национальный центр психического здоровья имени академика Б. Нанеишвили в селе Кутири Хонского района рассчитан на 540 мест, а Тбилисский центр психического здоровья – на 210. Две психиатрические клиники появятся в регионе Кахети >>Крупная психиатрическая клиника есть также и в Батуми, она рассчитана на 150 мест. Кроме того, небольшие психиатрические клиники есть также в Рустави, Кутаиси, Сенаки и Хашури.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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