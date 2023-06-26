https://sputnik-georgia.ru/20230626/razgovory-ob-obkhode-antirossiyskikh-sanktsiy-napravleny-na-ochernenie-imidzha-gruzii---deputat-278958045.html
Разговоры об обходе антироссийских санкций направлены на очернение имиджа Грузии – депутат
Разговоры об обходе антироссийских санкций направлены на очернение имиджа Грузии – депутат
Угроза обхода санкций существует не только в Грузии, но и в странах ЕС, считает Мака Бочоришвили 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T13:50+0400
2023-06-26T13:50+0400
2023-06-26T14:35+0400
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антироссийские санкции
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Никто на Западе не говорит о существовании "черных дыр" в Грузии для обхода антироссийских санкций, об этом говорят некоторые грузинские политики, чтобы очернить имидж страны и нанести ущерб ее интересам, заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Угроза обхода санкций существует и в странах ЕС, и во многих местах выявлены факты уклонения от санкций, отметила она.Евросоюз уделяет особое внимание сотрудничеству с третьими странами по этим вопросам, и визит спецпредставителя ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в Грузию служит этой цели, отметила она.Служба доходов Грузии опровергла заявление о нарушении антироссийских санкций>>По ее словам, это делается для того, чтобы у ЕС был диалог и консультации со своими партнерами о том, как соблюдать режимы санкций со стороны третьих стран. Часть оппозиции и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России. К примеру, после того, как в мае 2023 годжа стало известно о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией, Евросоюз призвал грузинские власти присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе и быть внимательной в отношении любых попыток обхода санкций.Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в понедельник, 26 июня, посетит Тбилиси с двухдневным визитом. Сообщается, что он обсудит с властями Грузии вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, санкции и их эффективное выполнение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, антироссийские санкции
грузия, новости, политика, антироссийские санкции
Разговоры об обходе антироссийских санкций направлены на очернение имиджа Грузии – депутат
13:50 26.06.2023 (обновлено: 14:35 26.06.2023)
Угроза обхода санкций существует не только в Грузии, но и в странах ЕС, считает Мака Бочоришвили
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Никто на Западе не говорит о существовании "черных дыр" в Грузии для обхода антироссийских санкций, об этом говорят некоторые грузинские политики, чтобы очернить имидж страны и нанести ущерб ее интересам, заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.
"Если вы не помните, напомню, что еще во время первых санкций один из оппозиционеров 20 раз упомянул "черную дыру" и Грузию. Тогда никто не знал, что такое "черная дыра". Эта кампания, начатая грузинскими политиками, направлена на то, чтобы очернить имидж страны и нанести ущерб ее интересам", – заявила Бочоришвили.
Угроза обхода санкций существует и в странах ЕС, и во многих местах выявлены факты уклонения от санкций, отметила она.
"Евросоюз пытается сделать именно это, чтобы исполнение санкций было эффективным. Если ЕС не создаст эти механизмы, введенные санкции потеряют смысл. Именно об этом речь, чтобы уже введенные санкции исполнялись эффективно. В этом случае большое значение имеет сотрудничество с партнерами", – сказала Бочоришвили.
Евросоюз уделяет особое внимание сотрудничеству с третьими странами по этим вопросам, и визит спецпредставителя ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в Грузию служит этой цели, отметила она.
По ее словам, это делается для того, чтобы у ЕС был диалог и консультации со своими партнерами о том, как соблюдать режимы санкций со стороны третьих стран.
"У Грузии очень четко определенная политика. Мы делаем все возможное, чтобы избежать обхода санкций ЕС через Грузию. Благодаря шагам и действиям, предпринятым государственными органами, Грузия не раз получала хорошие оценки", – отметила Бочоришвили.
Часть оппозиции и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России. К примеру, после того, как в мае 2023 годжа стало известно о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией, Евросоюз призвал грузинские власти присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе и быть внимательной в отношении любых попыток обхода санкций.
Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в понедельник, 26 июня, посетит Тбилиси с двухдневным визитом. Сообщается, что он обсудит с властями Грузии вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, санкции и их эффективное выполнение.