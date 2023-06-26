https://sputnik-georgia.ru/20230626/razgovory-ob-obkhode-antirossiyskikh-sanktsiy-napravleny-na-ochernenie-imidzha-gruzii---deputat-278958045.html

Разговоры об обходе антироссийских санкций направлены на очернение имиджа Грузии – депутат

Разговоры об обходе антироссийских санкций направлены на очернение имиджа Грузии – депутат

Угроза обхода санкций существует не только в Грузии, но и в странах ЕС, считает Мака Бочоришвили 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T13:50+0400

2023-06-26T13:50+0400

2023-06-26T14:35+0400

грузия

новости

политика

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/16/278848591_0:73:1991:1193_1920x0_80_0_0_e9b10b225093e49a3c8afe8094667cf3.png

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Никто на Западе не говорит о существовании "черных дыр" в Грузии для обхода антироссийских санкций, об этом говорят некоторые грузинские политики, чтобы очернить имидж страны и нанести ущерб ее интересам, заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Угроза обхода санкций существует и в странах ЕС, и во многих местах выявлены факты уклонения от санкций, отметила она.Евросоюз уделяет особое внимание сотрудничеству с третьими странами по этим вопросам, и визит спецпредставителя ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в Грузию служит этой цели, отметила она.Служба доходов Грузии опровергла заявление о нарушении антироссийских санкций>>По ее словам, это делается для того, чтобы у ЕС был диалог и консультации со своими партнерами о том, как соблюдать режимы санкций со стороны третьих стран. Часть оппозиции и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России. К примеру, после того, как в мае 2023 годжа стало известно о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией, Евросоюз призвал грузинские власти присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе и быть внимательной в отношении любых попыток обхода санкций.Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в понедельник, 26 июня, посетит Тбилиси с двухдневным визитом. Сообщается, что он обсудит с властями Грузии вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, санкции и их эффективное выполнение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, антироссийские санкции