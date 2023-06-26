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Риск военного противостояния – председатель парламента Грузии о санкциях против России
Риск военного противостояния – председатель парламента Грузии о санкциях против России
Власти Грузии не вводили двусторонние санкции против России 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T18:11+0400
2023-06-26T18:11+0400
2023-06-26T18:11+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Любой человек, который призывает Грузию ввести двусторонние санкции против России, призывает пойти на риск возможного военного противостояния, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Власти Грузии часто беседуют с партнерами о том, почему страна не ввела двусторонние санкции против России, и с их стороны в этом направлении полное понимание, отметил спикер парламента. Разговоры об обходе антироссийских санкций направлены на очернение имиджа Грузии – депутат>>С первого дня начала конфликта на Украине Грузия добросовестно следует политике, которая заключается в том, чтобы страну не использовали для обхода международных санкций, и ни один такой факт не был доказан даже на уровне сомнений, отметил Папуашвили.Среди отправителей были страны Евросоюза и США, отметил Папуашвили.Исходя из этого, спикер парламента считает, что проблемы следует искать там, откуда отправляются подсанкционные грузы и куда они отправляются в конечном счете. Что касается Грузии, по его словам, ни одного случая промежуточной перевозки не подтверждено. Что касается визита спецпредставителя Евросоюза по санкционным вопросам в Тбилиси, по словам Папуашвили, этот визит важен, потому что у Дэвида О'Салливана будет возможность ознакомиться с тем, насколько подготовлены государственные структуры Грузии как с точки зрения технического оснащения, так и выявления рисков, чтобы не было возможности использовать территорию Грузии для обхода санкции. Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан сегодня посетит Тбилиси с двухдневным визитом. Сообщается, что он обсудит с властями Грузии вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, санкции и их эффективное выполнение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, шалва папуашвили, украина, сша, антироссийские санкции, россия
политика, новости, грузия, шалва папуашвили, украина, сша, антироссийские санкции, россия
Риск военного противостояния – председатель парламента Грузии о санкциях против России
Власти Грузии не вводили двусторонние санкции против России
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Любой человек, который призывает Грузию ввести двусторонние санкции против России, призывает пойти на риск возможного военного противостояния, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.
"Любой, кто призывает Грузию ввести двусторонние санкции против России, призывает, чтобы мы вступили в риск возможного военного противостояния (с Россией – ред.)", – заявил Папуашвили.
Власти Грузии часто беседуют с партнерами о том, почему страна не ввела двусторонние санкции против России, и с их стороны в этом направлении полное понимание, отметил спикер парламента.
С первого дня начала конфликта на Украине Грузия добросовестно следует политике, которая заключается в том, чтобы страну не использовали для обхода международных санкций, и ни один такой факт не был доказан даже на уровне сомнений, отметил Папуашвили.
"Было остановлено до 1 300 пересечений границы, приостановили перевозку, поскольку они либо были связаны с подсанкционной компанией, либо такие предметы, подпадающие под санкции", – сказал он.
Среди отправителей были страны Евросоюза и США, отметил Папуашвили.
Исходя из этого, спикер парламента считает, что проблемы следует искать там, откуда отправляются подсанкционные грузы и куда они отправляются в конечном счете. Что касается Грузии, по его словам, ни одного случая промежуточной перевозки не подтверждено.
Что касается визита спецпредставителя Евросоюза по санкционным вопросам в Тбилиси, по словам Папуашвили, этот визит важен, потому что у Дэвида О'Салливана будет возможность ознакомиться с тем, насколько подготовлены государственные структуры Грузии как с точки зрения технического оснащения, так и выявления рисков, чтобы не было возможности использовать территорию Грузии для обхода санкции.
Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан сегодня посетит Тбилиси с двухдневным визитом. Сообщается, что он обсудит с властями Грузии вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, санкции и их эффективное выполнение.