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Умники и умницы: лучших выпускников в Тбилиси наградили золотыми медалями
Умники и умницы: лучших выпускников в Тбилиси наградили золотыми медалями
Подарки также получили директора и классные руководители этих учеников 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T13:30+0400
2023-06-26T13:30+0400
2023-06-26T13:30+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Церемония награждения золотыми и серебряными медалями выпускников школ состоялась в саду Илии в центре Тбилиси, сообщает пресс-служба районной администрации. Награды получили 122 лучших выпускника школ Чугуретского района столицы. Помимо медалей ученикам также передали грамоты и подарочные ваучеры. Символические подарки также получили директора и классные руководители этих учеников. Над музыкальным оформлением мероприятия работали группа "Алило" и певица Сопо Бедия. На церемонии присутствовали представители местной городской власти, а также парламентарии.Сейчас выпускники в Грузии активно готовятся к Единым национальным экзаменам (ЕНЭ), которые начнутся с 3 июля и продлятся до 26 июля включительно. Для сдачи ЕНЭ в 2023 году зарегистрировались более 45 тысяч человек. Первый экзамен будет по грузинскому языку и литературе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, образование, образование в грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, образование, образование в грузии
Умники и умницы: лучших выпускников в Тбилиси наградили золотыми медалями
Подарки также получили директора и классные руководители этих учеников
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Церемония награждения золотыми и серебряными медалями выпускников школ состоялась в саду Илии в центре Тбилиси, сообщает пресс-служба районной администрации.
Награды получили 122 лучших выпускника школ Чугуретского района столицы. Помимо медалей ученикам также передали грамоты и подарочные ваучеры. Символические подарки также получили директора и классные руководители этих учеников.
Над музыкальным оформлением мероприятия работали группа "Алило" и певица Сопо Бедия. На церемонии присутствовали представители местной городской власти, а также парламентарии.
Сейчас выпускники в Грузии активно готовятся к Единым национальным экзаменам (ЕНЭ), которые начнутся с 3 июля и продлятся до 26 июля включительно.
Для сдачи ЕНЭ в 2023 году зарегистрировались более 45 тысяч человек. Первый экзамен будет по грузинскому языку и литературе.