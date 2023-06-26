https://sputnik-georgia.ru/20230626/vlasti-gruzii-privetstvuyut-priezd-v-stranu-turistov-iz-rossii--kaladze-278973641.html

Власти Грузии приветствуют приезд в страну туристов из России – Каладзе

Власти Грузии приветствуют приезд в страну туристов из России – Каладзе

Россияне занимают первое место среди посещающих Грузию 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T19:11+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Власти Грузии приветствуют приезд туристов из России и руководствуются в этом вопросе интересами страны, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.В тоже время он подчеркнул, что ни о каком обходе международных антироссийских санкций через Грузию не может быть и речи. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Грузия приветствует туристов из России – глава СГБ>>Что касается визитов россиян в Грузию, то в 2022 году страну они осуществили около 1,1 миллиона визитов. В первом квартале 2023 года они осуществили 256,8 тысячи визитов в Грузию. В целом россияне занимают первое место среди посещающих Грузию иностранцев с различными целями.Граждане России могут находиться в Грузии без виз в течение 365 дней.В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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