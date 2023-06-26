https://sputnik-georgia.ru/20230626/za-nezakonnuyu-dobychu-poleznykh-iskopaemykh-v-gruzii-budut-nakazyvat-zhestche-278944731.html

За незаконную добычу полезных ископаемых в Грузии будут наказывать жестче

За незаконную добычу полезных ископаемых в Грузии будут наказывать жестче

Изменения в законодательство коснулись норм, определяющих состав правонарушений, совершаемых в сфере недропользования 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T10:02+0400

2023-06-26T10:02+0400

2023-06-26T10:02+0400

грузия

новости

экономика

месторождение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23041/91/230419135_0:221:2099:1401_1920x0_80_0_0_36de6754fc26d6fda45f3d84c3e872be.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Штрафы за нарушение условий лицензии на добычу полезных ископаемых увеличиваются в Грузии с 27 июня, сообщает пресс-служба Национального агентства минеральных ресурсов. Поправки в "Кодекс об административных правонарушениях Грузии" были инициированы Национальным агентством минеральных ресурсов министерства экономики и устойчивого развития. Теперь при выписке штрафов будет учитываться степень негативного воздействия на окружающую среду. Минимальный штраф по-прежнему составляет 500 лари (190 долларов), а максимальный — 10 тысяч лари ( 3,8 тысячи долларов). Изменения коснулись норм, определяющих состав правонарушений, совершаемых в сфере недропользования. С учетом лучшей международной практики нарушения были дифференцированы, что будет способствовать привенции нарушений, совершаемых добывающими субъектами, и определению соответствующих санкций. Штрафы для нарушителей в секторе энергетики в Грузии планируется удвоить >>В действующей редакции "Кодекса об административных правонарушениях" конкретное содержание правонарушений в отношении лицензий на добычу полезных ископаемых не уточняется и поделено всего на две категории. После поправок в кодекс внесены конкретные перечени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, месторождение