https://sputnik-georgia.ru/20230627/afera-na-13-mln-lari---v-gruzii-zaderzhany-troe-chelovek-za-makhinatsii-s-nedvizhimostyu-278985681.html

Афера на 13 млн лари – в Грузии задержаны трое человек за махинации с недвижимостью

Афера на 13 млн лари – в Грузии задержаны трое человек за махинации с недвижимостью

Обвиняемые с фальшивой доверенностью обратились в Дом юстиции с заявлением о переоформлении уставного капитала и смене директора компании 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T11:54+0400

2023-06-27T11:54+0400

2023-06-27T12:04+0400

грузия

происшествия

новости

дом юстиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/16/261408327_0:110:1632:1028_1920x0_80_0_0_8527018a8be15c5888dc3430d93895bf.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Троих человек, в том числе иностранного гражданина, задержали за подделку документов и попытку присвоения недвижимости стоимостью приблизительно 13 миллионов лари, задержали сотрудники следственной службы Минфина Грузии, сообщили в пресс-службе ведомства.Следствие установило, что обвиняемые подделали доверенность, заверенную от имени нотариуса, работающего за рубежом, чтобы обманным путем присвоить недвижимость одной из компаний, зарегистрированной в Грузии, стоимостью около 13 миллионов лари. Согласно доверенности, основатель компании якобы предоставил одному из обвиняемых полномочия представлять его интересы.Прокуратура Грузии выявила пять попыток завладеть государственными землями>>С фальшивой доверенностью обвиняемые обратились в Дом юстиции с заявлением о переоформлении уставного капитала и смене директора, что не получилось сделать благодаря координированной работе следственной службы и Службы публичного реестра министерства юстиции.Теперь обвиняемым грозит от 6 до 9 лет за попытку заранее сговорившейся группы лиц обманным путем завладеть заранее имуществом в особо крупном размере и незаконное изготовление и использование поддельных документов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, дом юстиции