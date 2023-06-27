https://sputnik-georgia.ru/20230627/biznes-rossiyan-v-gruzii---novye-dannye-279021193.html
Бизнес россиян в Грузии – новые данные
Бизнес россиян в Грузии – новые данные
В 2022 году в реестре регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей прошли 14 506 граждан России, а в период с 1 января по 5 июня 2023 – 6 185 россиян 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T22:34+0400
2023-06-27T22:34+0400
2023-06-27T23:08+0400
грузия
россия
общество
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275671751_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_98485afe0915a97966878b81de334adf.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. С участием россиян в период с 1 января 2022 года по 5 июня 2023 года было зарегистрировано около 1,8 тысячи компаний, еще около 20,7 тысячи граждан России зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, говорится в информации Национального агентства гражданского реестра, предоставленной по запросу депутатов. По данным агентства, в 2022 году с участием 1 687 россиян в качестве собственника доли или основателя было зарегистрировано 1 283 юридических лица. При этом речь идет как о бизнес-компаниях, так и о НПО. При этом, по данным реестра, 1 289 граждан России были зарегистрированы как руководители или представители руководителей 1 114 юридических лиц. Преимущества покупки недвижимости в Грузии – чем интересуются граждане России? >>В период с 1 января по 5 июня 2023 года с участием 657 россиян в качестве собственника доли или основателя было зарегистрировано 470 юридических лиц. При этом, по данным реестра, 404 гражданина России в этот период были зарегистрированы как руководители или представители руководителей 359 юридических лиц. Что касается индивидуального предпринимательства, то в 2022 году в реестре регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей прошли 14 506 граждан России, а в период с 1 января по 5 июня 2023 – 6 185 россиян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275671751_789:0:2600:1358_1920x0_80_0_0_087cd1e319eaf00d5ec2776e91eabd02.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, россия, общество, новости, политика
грузия, россия, общество, новости, политика
Бизнес россиян в Грузии – новые данные
22:34 27.06.2023 (обновлено: 23:08 27.06.2023)
В 2022 году в реестре регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей прошли 14 506 граждан России, а в период с 1 января по 5 июня 2023 – 6 185 россиян
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik.
С участием россиян в период с 1 января 2022 года по 5 июня 2023 года было зарегистрировано около 1,8 тысячи компаний, еще около 20,7 тысячи граждан России зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, говорится в информации
Национального агентства гражданского реестра, предоставленной по запросу депутатов.
По данным агентства, в 2022 году с участием 1 687 россиян в качестве собственника доли или основателя было зарегистрировано 1 283 юридических лица. При этом речь идет как о бизнес-компаниях, так и о НПО.
При этом, по данным реестра, 1 289 граждан России были зарегистрированы как руководители или представители руководителей 1 114 юридических лиц.
В период с 1 января по 5 июня 2023 года с участием 657 россиян в качестве собственника доли или основателя было зарегистрировано 470 юридических лиц. При этом, по данным реестра, 404 гражданина России в этот период были зарегистрированы как руководители или представители руководителей 359 юридических лиц.
Что касается индивидуального предпринимательства, то в 2022 году в реестре регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей прошли 14 506 граждан России, а в период с 1 января по 5 июня 2023 – 6 185 россиян.