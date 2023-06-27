https://sputnik-georgia.ru/20230627/biznes-rossiyan-v-gruzii---novye-dannye-279021193.html

Бизнес россиян в Грузии – новые данные

Бизнес россиян в Грузии – новые данные

В 2022 году в реестре регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей прошли 14 506 граждан России, а в период с 1 января по 5 июня 2023 – 6 185 россиян 27.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. С участием россиян в период с 1 января 2022 года по 5 июня 2023 года было зарегистрировано около 1,8 тысячи компаний, еще около 20,7 тысячи граждан России зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, говорится в информации Национального агентства гражданского реестра, предоставленной по запросу депутатов. По данным агентства, в 2022 году с участием 1 687 россиян в качестве собственника доли или основателя было зарегистрировано 1 283 юридических лица. При этом речь идет как о бизнес-компаниях, так и о НПО. При этом, по данным реестра, 1 289 граждан России были зарегистрированы как руководители или представители руководителей 1 114 юридических лиц. Преимущества покупки недвижимости в Грузии – чем интересуются граждане России? >>В период с 1 января по 5 июня 2023 года с участием 657 россиян в качестве собственника доли или основателя было зарегистрировано 470 юридических лиц. При этом, по данным реестра, 404 гражданина России в этот период были зарегистрированы как руководители или представители руководителей 359 юридических лиц. Что касается индивидуального предпринимательства, то в 2022 году в реестре регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей прошли 14 506 граждан России, а в период с 1 января по 5 июня 2023 – 6 185 россиян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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