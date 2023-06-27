https://sputnik-georgia.ru/20230627/gruzinskaya-gruppa-mgzavrebi-vystupit-na-kipre-278957492.html
Грузинская группа "Мгзавреби" выступит на Кипре
Грузинская группа "Мгзавреби" выступит на Кипре
Музыканты представят свой новый альбом Kamara о самых счастливых воспоминаниях детства 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T07:32+0400
2023-06-27T07:32+0400
2023-06-27T07:32+0400
грузия
культура
новости
кипр
группа "мгзавреби"
группа "мгзавреби"
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" (Mgzavrebi) проведет концерт в Лимасоле 20 октября, говорится в сообщении организаторов. На концерте "Мгзавреби" представят свой новый альбом Kamara о самых счастливых воспоминаниях детства, которые особенно дороги участникам группы. Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы. "Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, кипр, группа "мгзавреби", группа "мгзавреби"
грузия, культура, новости, кипр, группа "мгзавреби", группа "мгзавреби"
Грузинская группа "Мгзавреби" выступит на Кипре
Музыканты представят свой новый альбом Kamara о самых счастливых воспоминаниях детства
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" (Mgzavrebi) проведет концерт в Лимасоле 20 октября, говорится в сообщении организаторов.
На концерте "Мгзавреби" представят свой новый альбом Kamara о самых счастливых воспоминаниях детства, которые особенно дороги участникам группы.
Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы.
"Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным.
В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом".