https://sputnik-georgia.ru/20230627/kakie-shansy-u-sbornykh-grupp-a-i-b-vyyti-v-pley-off-molodezhnogo-evro-po-futbolu-278980047.html

Какие шансы у сборных групп A и B выйти в плей-офф молодежного ЕВРО по футболу

Какие шансы у сборных групп A и B выйти в плей-офф молодежного ЕВРО по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия представляет анонсы матчей первого игрового дня третьего заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата... 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T00:43+0400

2023-06-27T00:43+0400

2023-06-27T00:43+0400

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Группа А В группе А состоятся два матча: сборная Грузии U21 сыграет против сборной Нидерландов U21, а в параллельной игре Бельгия U21 будет противостоять Португалии U21. Грузия с 4-я очками возглавляет группу, что позволяет команде рассчитывать на выход в стадию плей-офф даже при поражении, если португальцы не проиграют бельгийцам. А вот сборной Нидерландов, у которой в активе 2 очка, в предстоящем матче нужна только победа, чтобы гарантировать себе выход из группы. В матче Португалии и Бельгии всё так же запутано, португальцам (1 очко) нужна только победа, а бельгийцев (2 очка) устроит ничья, в случае если Нидерланды не сумеют обыграть сборную Грузии. Группа B Испания U21 сыграет с Украиной U21, а Хорватия U21 – с Румынией U21. В этой группе уже известны две команды, которые вышли в плей-офф, испанцем и украинцем осталось разыграть первое место в очной встрече, Испанию устроит ничья. Во второй игре команды, не набравшие после двух туров ни одного очка, попытаются это исправить. Можно ожидать от матча сборной Румынии и сборной Хорватия открытого и зрелищного футбола, поскольку результат не будет довлеть на игроков.

нидерланды

бельгия

португалия

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спорт, грузия, новости, нидерланды, бельгия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу, молодежный чемпионат европы по футболу