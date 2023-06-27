https://sputnik-georgia.ru/20230627/meriya-tbilisi-gotova-polnostyu-finansirovat-transplantatsiyu-pecheni-grazhdanam-278998939.html
Мэрия Тбилиси готова полностью финансировать трансплантацию печени гражданам
Мэрия Тбилиси готова полностью финансировать трансплантацию печени гражданам
Стоимость операции составляет более 45 тысяч долларов 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T15:16+0400
2023-06-27T15:16+0400
2023-06-27T15:16+0400
каха каладзе
ираклий гарибашвили
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тбилиси
операция
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси полностью профинансирует операции по пересадке печени жителям столицы, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. Стоимость операции составляет 120 тыс. лари (более 45 тыс. долларов). По словам Каладзе, этим решением мэрия Тбилиси присоединяется к инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили, согласно которой всем гражданам Грузии будут полностью финансировать эту операцию. До этого мэрия Тбилиси финансировала гражданам только половину суммы операции, то есть 60 тысяч лари (22,7 тысячи долларов). Позднее финансирование программы увеличилось на 10 тысяч лари (3,7 тысячи долларов), составив 70 тысяч лари (26,5 тысячи долларов). "В мэрии Тбилиси в направлении здравоохранения финансируется много программ. Одной из главных является программа пересадки печени, которую городская служба здравоохранения и социального обслуживания осуществляет с 2018 года", – отметил Каладзе. Решение о полном финансировании операций по пересадке печени войдет в силу с 1 июля 2023 года. Воспользоваться программой мэрии Тбилиси смогут те лица, которые живут в Тбилиси не менее года и зарегистрированы в столице. По инициативе премьера страны, операция по пересадке печени для граждан Грузии стала совершенно бесплатной с 19 июня этого года. Кроме того, пересадка органов (печени, сердца и почек) стала основанием для получения статуса лица со значительно выраженными ограниченными возможностями здоровья.Психиатрия в Грузии: как обстоят дела с клиниками? >>В Грузии в течение года проводят всего около 30 операций по трансплантации органов, тогда как в странах Европы данный показатель составляет около 80 на один миллион населения (население Грузии 3,7 млн человек). Первая операция по трансплантации печени прошла в 2013 году в Аджарии (тогда подобные операции проходили только в этом регионе). Сегодня пациенты, которым до этого приходилось для подобных операций ездить за границу, могут получить квалифицированную медпомощь в клиниках Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, ираклий гарибашвили, аджария, общество, новости, грузия, тбилиси, операция
каха каладзе, ираклий гарибашвили, аджария, общество, новости, грузия, тбилиси, операция
Мэрия Тбилиси готова полностью финансировать трансплантацию печени гражданам
Стоимость операции составляет более 45 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси полностью профинансирует операции по пересадке печени жителям столицы, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
Стоимость операции составляет 120 тыс. лари (более 45 тыс. долларов). По словам Каладзе, этим решением мэрия Тбилиси присоединяется к инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили, согласно которой всем гражданам Грузии будут полностью финансировать эту операцию.
"Мы приветствуем решение премьера и, конечно, присоединяемся к нему", – отметил Каладзе.
До этого мэрия Тбилиси финансировала гражданам только половину суммы операции, то есть 60 тысяч лари (22,7 тысячи долларов). Позднее финансирование программы увеличилось на 10 тысяч лари (3,7 тысячи долларов), составив 70 тысяч лари (26,5 тысячи долларов).
"В мэрии Тбилиси в направлении здравоохранения финансируется много программ. Одной из главных является программа пересадки печени, которую городская служба здравоохранения и социального обслуживания осуществляет с 2018 года", – отметил Каладзе.
Решение о полном финансировании операций по пересадке печени войдет в силу с 1 июля 2023 года.
Воспользоваться программой мэрии Тбилиси смогут те лица, которые живут в Тбилиси не менее года и зарегистрированы в столице.
По инициативе премьера страны, операция по пересадке печени для граждан Грузии стала совершенно бесплатной с 19 июня этого года.
Кроме того, пересадка органов (печени, сердца и почек) стала основанием для получения статуса лица со значительно выраженными ограниченными возможностями здоровья.
В Грузии в течение года проводят всего около 30 операций по трансплантации органов, тогда как в странах Европы данный показатель составляет около 80 на один миллион населения (население Грузии 3,7 млн человек).
Первая операция по трансплантации печени прошла в 2013 году в Аджарии (тогда подобные операции проходили только в этом регионе).
Сегодня пациенты, которым до этого приходилось для подобных операций ездить за границу, могут получить квалифицированную медпомощь в клиниках Грузии.