https://sputnik-georgia.ru/20230627/meriya-tbilisi-gotova-polnostyu-finansirovat-transplantatsiyu-pecheni-grazhdanam-278998939.html

Мэрия Тбилиси готова полностью финансировать трансплантацию печени гражданам

Мэрия Тбилиси готова полностью финансировать трансплантацию печени гражданам

Стоимость операции составляет более 45 тысяч долларов 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T15:16+0400

2023-06-27T15:16+0400

2023-06-27T15:16+0400

каха каладзе

ираклий гарибашвили

аджария

общество

новости

грузия

тбилиси

операция

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси полностью профинансирует операции по пересадке печени жителям столицы, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. Стоимость операции составляет 120 тыс. лари (более 45 тыс. долларов). По словам Каладзе, этим решением мэрия Тбилиси присоединяется к инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили, согласно которой всем гражданам Грузии будут полностью финансировать эту операцию. До этого мэрия Тбилиси финансировала гражданам только половину суммы операции, то есть 60 тысяч лари (22,7 тысячи долларов). Позднее финансирование программы увеличилось на 10 тысяч лари (3,7 тысячи долларов), составив 70 тысяч лари (26,5 тысячи долларов). "В мэрии Тбилиси в направлении здравоохранения финансируется много программ. Одной из главных является программа пересадки печени, которую городская служба здравоохранения и социального обслуживания осуществляет с 2018 года", – отметил Каладзе. Решение о полном финансировании операций по пересадке печени войдет в силу с 1 июля 2023 года. Воспользоваться программой мэрии Тбилиси смогут те лица, которые живут в Тбилиси не менее года и зарегистрированы в столице. По инициативе премьера страны, операция по пересадке печени для граждан Грузии стала совершенно бесплатной с 19 июня этого года. Кроме того, пересадка органов (печени, сердца и почек) стала основанием для получения статуса лица со значительно выраженными ограниченными возможностями здоровья.Психиатрия в Грузии: как обстоят дела с клиниками? >>В Грузии в течение года проводят всего около 30 операций по трансплантации органов, тогда как в странах Европы данный показатель составляет около 80 на один миллион населения (население Грузии 3,7 млн человек). Первая операция по трансплантации печени прошла в 2013 году в Аджарии (тогда подобные операции проходили только в этом регионе). Сегодня пациенты, которым до этого приходилось для подобных операций ездить за границу, могут получить квалифицированную медпомощь в клиниках Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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каха каладзе, ираклий гарибашвили, аджария, общество, новости, грузия, тбилиси, операция