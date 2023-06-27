https://sputnik-georgia.ru/20230627/meriya-tbilisi-naznachit-spetsialnye-marshruty-dlya-abiturientov-na-vstupitelnykh-ekzamenakh-278999307.html

Мэрия Тбилиси назначит специальные маршруты для абитуриентов на вступительных экзаменах

Мэрия Тбилиси назначит специальные маршруты для абитуриентов на вступительных экзаменах

Дополнительные автобусы в направлении экзаменационных центров будут ездить с 3 июля до 8 августа включительно 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T18:00+0400

2023-06-27T18:00+0400

2023-06-27T18:00+0400

национальный центр экзаменов и оценок грузии

вступительные экзамены

единые национальные экзамены

каха каладзе

общество

новости

грузия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Дополнительные автобусные маршруты будут работать в период проведения Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) для абитуриентов в Тбилиси, сообщил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. Дополнительные автобусы в направлении экзаменационных центров будут ездить с 3 июля до 8 августа включительно. В направлении экзаменационных центров в Глдани и Мухиани автобусы будут выезжать с территории станции метро "Театр Ахметели", точнее, это территория, прилегающая к пересечению улиц Гобронидзе и Векуа. На третьем массиве автобусы будут передвигаться с территории, прилегающей к станции метро "Варкетили", а в поселении Метромшени – с верхнего выхода станции метро "Самгори". Единые национальные экзамены, сдача которых необходима для поступления в вуз, начнутся в Грузии с 3 июля и продлятся до 26 июля включительно. Каладзе пожелал всем абитуриентам успехов.Мост Мира в центре Тбилиси отремонтируют >>Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный вуз. Для сдачи ЕНЭ в 2023 году зарегистрировались более 45 тысяч человек. В этом году откроют 24 экзаменационных центра в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави, Хуло и впервые в Амбролаури. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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национальный центр экзаменов и оценок грузии, вступительные экзамены, единые национальные экзамены, каха каладзе, общество, новости, грузия, тбилиси