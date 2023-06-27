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Мост Мира в центре Тбилиси отремонтируют
Мост Мира в центре Тбилиси отремонтируют
Мост Мира – одна из основных современных достопримечательностей Тбилиси 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T12:59+0400
2023-06-27T12:59+0400
2023-06-27T13:07+0400
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каха каладзе
мост мира
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Начались ремонтные работы на Мосту Мира в центре Тбилиси, которые закончатся в августе 2023 года, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. Необходимость в восстановлении Моста Мира возникла из-за повреждения бетона на поверхности причала левого берега моста. В ходе ремонта будут восстановлены лестницы на проезжей части, а для обеспечения равномерного натяжения подвесного моста будут установлены и восстановлены соответствующие конструкции. Полностью заменят освещение.Ремонтные работы, к которым подлючены иностранные специалисты, завершатся в августе 2023 года. Стоимость проекта составляет 1,4 миллиона лари (более 530 млн долларов).Как уточнил заместитель мэра Ираклий Бенделиани, Мост мира будет закрыт для пешеходов на две недели в июле.Мост Мира – пешеходный мост через реку Кура в самом центре грузинской столицы. Находится между Метехским мостом и мостом Бараташвили, соединяя улицу Ираклия II и парк Рике. Мост состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом. Вся конструкция опирается на четыре опоры. Попасть на мост можно также по лестницам с набережной Куры. Мост был построен по инициативе на тот момент президента Грузии Михаила Саакашвили и торжественно открыт 6 мая 2010 года. Архитектором моста является итальянец Микеле де Лукки, построивший до этого дворец президента в районе Авлабари и новое здание министерства внутренних дел Грузии. Дизайнером освещения моста стал француз Филипп Мартино.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мост мира
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мост мира
Мост Мира в центре Тбилиси отремонтируют
12:59 27.06.2023 (обновлено: 13:07 27.06.2023)
Мост Мира – одна из основных современных достопримечательностей Тбилиси
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Начались ремонтные работы на Мосту Мира в центре Тбилиси, которые закончатся в августе 2023 года, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Необходимость в восстановлении Моста Мира возникла из-за повреждения бетона на поверхности причала левого берега моста. В ходе ремонта будут восстановлены лестницы на проезжей части, а для обеспечения равномерного натяжения подвесного моста будут установлены и восстановлены соответствующие конструкции. Полностью заменят освещение.
"Для проведения безопасных работ мост будет закрыт в течение определенного периода. О сроках ограничения передвижения население будет проинформировано. Данным мостом пользуется много людей, поэтому важно учесть безопасность", – заявил Каладзе.
Ремонтные работы, к которым подлючены иностранные специалисты, завершатся в августе 2023 года.
Стоимость проекта составляет 1,4 миллиона лари (более 530 млн долларов).
Как уточнил заместитель мэра Ираклий Бенделиани, Мост мира будет закрыт для пешеходов на две недели в июле.
Мост Мира – пешеходный мост через реку Кура в самом центре грузинской столицы. Находится между Метехским мостом и мостом Бараташвили, соединяя улицу Ираклия II и парк Рике. Мост состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом. Вся конструкция опирается на четыре опоры. Попасть на мост можно также по лестницам с набережной Куры.
Мост был построен по инициативе на тот момент президента Грузии Михаила Саакашвили и торжественно открыт 6 мая 2010 года. Архитектором моста является итальянец Микеле де Лукки, построивший до этого дворец президента в районе Авлабари и новое здание министерства внутренних дел Грузии. Дизайнером освещения моста стал француз Филипп Мартино.