https://sputnik-georgia.ru/20230627/most-mira-v-tsentre-tbilisi-otremontiruyut-278993817.html

Мост Мира в центре Тбилиси отремонтируют

Мост Мира в центре Тбилиси отремонтируют

Мост Мира – одна из основных современных достопримечательностей Тбилиси 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T12:59+0400

2023-06-27T12:59+0400

2023-06-27T13:07+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

мост мира

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/11/251749095_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_5866a7d3a5e1283457e00ab5c938f45a.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Начались ремонтные работы на Мосту Мира в центре Тбилиси, которые закончатся в августе 2023 года, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. Необходимость в восстановлении Моста Мира возникла из-за повреждения бетона на поверхности причала левого берега моста. В ходе ремонта будут восстановлены лестницы на проезжей части, а для обеспечения равномерного натяжения подвесного моста будут установлены и восстановлены соответствующие конструкции. Полностью заменят освещение.Ремонтные работы, к которым подлючены иностранные специалисты, завершатся в августе 2023 года. Стоимость проекта составляет 1,4 миллиона лари (более 530 млн долларов).Как уточнил заместитель мэра Ираклий Бенделиани, Мост мира будет закрыт для пешеходов на две недели в июле.Мост Мира – пешеходный мост через реку Кура в самом центре грузинской столицы. Находится между Метехским мостом и мостом Бараташвили, соединяя улицу Ираклия II и парк Рике. Мост состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом. Вся конструкция опирается на четыре опоры. Попасть на мост можно также по лестницам с набережной Куры. Мост был построен по инициативе на тот момент президента Грузии Михаила Саакашвили и торжественно открыт 6 мая 2010 года. Архитектором моста является итальянец Микеле де Лукки, построивший до этого дворец президента в районе Авлабари и новое здание министерства внутренних дел Грузии. Дизайнером освещения моста стал француз Филипп Мартино.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мост мира