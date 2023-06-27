https://sputnik-georgia.ru/20230627/meriya-tbilisi-prodlila-sroki-registratsii-na-letnie-programmy-279010101.html
Мэрия Тбилиси продлила сроки регистрации на летние программы
Мэрия Тбилиси продлила сроки регистрации на летние программы
Программы рассчитаны на молодежь с 18 до 29 лет и охватывают несколько видов спорта 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T19:00+0400
2023-06-27T19:00+0400
2023-06-27T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сроки регистрации на летние спортивные программы мэрии Тбилиси продлены до 3 июля из-за высокого интереса со стороны общества, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе. Мэрия столицы 20 июня открыла прием заявок на бесплатные летние спортпрограммы, рассчитанные на молодежь (18-29 лет). Регистрация завершилась 25 июня, однако с учетом большого интереса она продлена. За неделю уже зарегистрировались около четырех тысяч людей. По его словам, мэрия Тбилиси ежегодно организовывает летние молодежные программы, которые призваны содействовать здоровому образу жизни, отдыху и развлечениям. В рамках Летней программы 2023 года запланированы такие мероприятия, как картинг, мини-гольф, тир в окрестностях озера Лиси, муниципальный бассейн, теннисные корты в парке Ваке, рафтинг в Пасанаури, походы по окрестностям Тбилиси. Будут проведены четыре двухдневные и восемь однодневных полевых походных сборов. Программы будут доступны в течение месяца. По словам мэра, подробная информация будет размещена на сайте мэрии Тбилиси. Пройти регистрацию на бесплатные летние программы можно здесь. Для дополнительной информации в мэрии Тбилиси просят связаться по номеру 598 292 331 (Тамар Гугунишвили) или написать на почту tbilisisyc@gmail.com. Ожидается, что программа охватит до 5 тысяч людей, проживающих в Тбилиси. Участников обеспечат транспортом, питанием, снаряжением и услугами квалифицированных инструкторов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, спорт
каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, спорт
Мэрия Тбилиси продлила сроки регистрации на летние программы
Программы рассчитаны на молодежь с 18 до 29 лет и охватывают несколько видов спорта
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сроки регистрации на летние спортивные программы мэрии Тбилиси продлены до 3 июля из-за высокого интереса со стороны общества, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе.
Мэрия столицы 20 июня открыла прием заявок на бесплатные летние спортпрограммы, рассчитанные на молодежь (18-29 лет). Регистрация завершилась 25 июня, однако с учетом большого интереса она продлена. За неделю уже зарегистрировались около четырех тысяч людей.
"Лично для меня и для моих соратников популяризация здорового образа жизни, содействие в этом направлении молодежи является одним из важных приоритетов. Для этого в муниципалитете осуществляется много интересных программ", – сказал Каладзе.
По его словам, мэрия Тбилиси ежегодно организовывает летние молодежные программы, которые призваны содействовать здоровому образу жизни, отдыху и развлечениям.
В рамках Летней программы 2023 года запланированы такие мероприятия, как картинг, мини-гольф, тир в окрестностях озера Лиси, муниципальный бассейн, теннисные корты в парке Ваке, рафтинг в Пасанаури, походы по окрестностям Тбилиси.
Будут проведены четыре двухдневные и восемь однодневных полевых походных сборов. Программы будут доступны в течение месяца. По словам мэра, подробная информация будет размещена на сайте мэрии Тбилиси.
Пройти регистрацию на бесплатные летние программы можно здесь
. Для дополнительной информации в мэрии Тбилиси просят связаться по номеру 598 292 331 (Тамар Гугунишвили) или написать на почту tbilisisyc@gmail.com.
Ожидается, что программа охватит до 5 тысяч людей, проживающих в Тбилиси. Участников обеспечат транспортом, питанием, снаряжением и услугами квалифицированных инструкторов.