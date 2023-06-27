https://sputnik-georgia.ru/20230627/na-zapade-gruzii-boryutsya-s-posledstviyami-pavodka-279015969.html

На западе Грузии борются с последствиями паводка

На западе Грузии борются с последствиями паводка

До восстановления разрушенного рекой моста для местных жителей обустроят временную альтернативную дорогу 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T18:40+0400

2023-06-27T18:40+0400

2023-06-27T18:40+0400

грузия

новости

происшествия

непогода в грузии

самегрело

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1b/279015176_0:243:2049:1395_1920x0_80_0_0_9e7e5186fd5f10f6bdee5b4666b0c6a5.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Ливень и паводки создали проблемы в Цаленджихском муниципалитете (регион Самегрело-Земо Сванети), 12 семей оказались отрезаны от внешнего мира, заявил губернатор региона Георгий Гугучия. В результате непрерывного ливня минувшей ночью, продолжавшегося несколько часов в селе Наугуру, река Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост. "Вы можете видеть состояние моста, он фактически бесполезен. И 12 семей отрезаны, так сказать, от внешнего мира. Мы ждем, когда соответствующие специалисты осмотрят, и хотим как можно быстрее найти способ, чтобы эти люди не были оторваны и они могли передвигаться", – заявил Гугучия. По словам губернатора, очень скоро должны начаться работы по восстановлению моста. "Однако это займет некоторое время. Это непросто. И мы стараемся изо всех сил, чтобы до того, как начнутся эти работы и мост будет восстановлен, как-нибудь сделать объездную дорогу для этих жителей", – сказал он. Губернатор ознакомился с ситуацией на месте вместе со своими заместителями. По его словам, до восстановления моста для местных жителей обустроят временную альтернативную дорогу. Кроме того, в результате ливня затоплены посевы, повреждена часть автомобильных дорог. Также в селе Лия затоплено несколько жилых домов и приусадебных участка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, непогода в грузии, самегрело