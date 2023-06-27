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На западе Грузии борются с последствиями паводка
На западе Грузии борются с последствиями паводка
До восстановления разрушенного рекой моста для местных жителей обустроят временную альтернативную дорогу 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T18:40+0400
2023-06-27T18:40+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Ливень и паводки создали проблемы в Цаленджихском муниципалитете (регион Самегрело-Земо Сванети), 12 семей оказались отрезаны от внешнего мира, заявил губернатор региона Георгий Гугучия. В результате непрерывного ливня минувшей ночью, продолжавшегося несколько часов в селе Наугуру, река Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост. "Вы можете видеть состояние моста, он фактически бесполезен. И 12 семей отрезаны, так сказать, от внешнего мира. Мы ждем, когда соответствующие специалисты осмотрят, и хотим как можно быстрее найти способ, чтобы эти люди не были оторваны и они могли передвигаться", – заявил Гугучия. По словам губернатора, очень скоро должны начаться работы по восстановлению моста. "Однако это займет некоторое время. Это непросто. И мы стараемся изо всех сил, чтобы до того, как начнутся эти работы и мост будет восстановлен, как-нибудь сделать объездную дорогу для этих жителей", – сказал он. Губернатор ознакомился с ситуацией на месте вместе со своими заместителями. По его словам, до восстановления моста для местных жителей обустроят временную альтернативную дорогу. Кроме того, в результате ливня затоплены посевы, повреждена часть автомобильных дорог. Также в селе Лия затоплено несколько жилых домов и приусадебных участка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, непогода в грузии, самегрело

На западе Грузии борются с последствиями паводка

18:40 27.06.2023
© Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti regionРека Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост
Река Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2023
© Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti region
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До восстановления разрушенного рекой моста для местных жителей обустроят временную альтернативную дорогу
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Ливень и паводки создали проблемы в Цаленджихском муниципалитете (регион Самегрело-Земо Сванети), 12 семей оказались отрезаны от внешнего мира, заявил губернатор региона Георгий Гугучия.
В результате непрерывного ливня минувшей ночью, продолжавшегося несколько часов в селе Наугуру, река Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост.
© Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti regionРека Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост
Река Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2023
Река Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост
© Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti region
"Вы можете видеть состояние моста, он фактически бесполезен. И 12 семей отрезаны, так сказать, от внешнего мира. Мы ждем, когда соответствующие специалисты осмотрят, и хотим как можно быстрее найти способ, чтобы эти люди не были оторваны и они могли передвигаться", – заявил Гугучия.
По словам губернатора, очень скоро должны начаться работы по восстановлению моста.
© Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti regionРека Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост
Река Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2023
Река Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост
© Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti region
"Однако это займет некоторое время. Это непросто. И мы стараемся изо всех сил, чтобы до того, как начнутся эти работы и мост будет восстановлен, как-нибудь сделать объездную дорогу для этих жителей", – сказал он.
Губернатор ознакомился с ситуацией на месте вместе со своими заместителями. По его словам, до восстановления моста для местных жителей обустроят временную альтернативную дорогу.
© Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti regionРека Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост
Река Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2023
Река Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост
© Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti region
Кроме того, в результате ливня затоплены посевы, повреждена часть автомобильных дорог. Также в селе Лия затоплено несколько жилых домов и приусадебных участка.
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