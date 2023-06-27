На западе Грузии борются с последствиями паводка
© Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti regionРека Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост
До восстановления разрушенного рекой моста для местных жителей обустроят временную альтернативную дорогу
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Ливень и паводки создали проблемы в Цаленджихском муниципалитете (регион Самегрело-Земо Сванети), 12 семей оказались отрезаны от внешнего мира, заявил губернатор региона Георгий Гугучия.
В результате непрерывного ливня минувшей ночью, продолжавшегося несколько часов в селе Наугуру, река Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост.
© Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti regionРека Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост
Река Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост
"Вы можете видеть состояние моста, он фактически бесполезен. И 12 семей отрезаны, так сказать, от внешнего мира. Мы ждем, когда соответствующие специалисты осмотрят, и хотим как можно быстрее найти способ, чтобы эти люди не были оторваны и они могли передвигаться", – заявил Гугучия.
По словам губернатора, очень скоро должны начаться работы по восстановлению моста.
© Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti regionРека Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост
Река Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост
"Однако это займет некоторое время. Это непросто. И мы стараемся изо всех сил, чтобы до того, как начнутся эти работы и мост будет восстановлен, как-нибудь сделать объездную дорогу для этих жителей", – сказал он.
Губернатор ознакомился с ситуацией на месте вместе со своими заместителями. По его словам, до восстановления моста для местных жителей обустроят временную альтернативную дорогу.
© Administration of Samegrelo-Zemo Svaneti regionРека Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост
Река Инцра вышла из берегов и повредила автомобильный мост
Кроме того, в результате ливня затоплены посевы, повреждена часть автомобильных дорог. Также в селе Лия затоплено несколько жилых домов и приусадебных участка.