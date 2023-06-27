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Насколько вырастет спрос на нефть к 2045 году – ответ генсека ОПЕК
Насколько вырастет спрос на нефть к 2045 году – ответ генсека ОПЕК
Отсутствие достаточного финансирования нефтегазовой индустрии поставит под угрозу жизнеспособность существующих энергосистем, считает глава ОПЕК 27.06.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Глобальный спрос на нефть к 2045 году вырастет до 110 миллионов баррелей в день, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хейсам аль-Гейс, сообщает РИА Новости со ссылкой на экономический телеканал "Аш-Шарк".К 2045 году нефть по-прежнему будет составлять около 29% энергетического баланса, отметил он.Между тем, совокупный мировой спрос на энергоносители, по его словам, к этому времени вырастет на 23%.ОПЕК+ приняло решение продолжить сокращение добычи нефти>>Глава ОПЕК предупредил, что отсутствие достаточного финансирования нефтегазовой индустрии "поставит под угрозу жизнеспособность существующих энергетических систем и приведет к энергетическому хаосу". А исполнительный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин ан-Нассер отметил на открытии конференции, что в течение 2023 года нефтяной рынок будет поддерживаться сильным спросом из развивающихся стран, особенно Китая и Индии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Насколько вырастет спрос на нефть к 2045 году – ответ генсека ОПЕК
10:26 27.06.2023 (обновлено: 11:12 27.06.2023)
Отсутствие достаточного финансирования нефтегазовой индустрии поставит под угрозу жизнеспособность существующих энергосистем, считает глава ОПЕК
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik.
Глобальный спрос на нефть к 2045 году вырастет до 110 миллионов баррелей в день, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хейсам аль-Гейс, сообщает РИА Новости
со ссылкой на экономический телеканал "Аш-Шарк".
"По нашему прогнозу мы видим, что глобальный спрос на нефть увеличится до 110 миллионов баррелей в день к 2045 году", – сообщил генсек ОПЕК, выступая на открытии конференции по энергетике Energy Asia в Куала-Лумпуре.
К 2045 году нефть по-прежнему будет составлять около 29% энергетического баланса, отметил он.
Между тем, совокупный мировой спрос на энергоносители, по его словам, к этому времени вырастет на 23%.
Глава ОПЕК предупредил, что отсутствие достаточного финансирования нефтегазовой индустрии "поставит под угрозу жизнеспособность существующих энергетических систем и приведет к энергетическому хаосу".
А исполнительный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин ан-Нассер отметил на открытии конференции, что в течение 2023 года нефтяной рынок будет поддерживаться сильным спросом из развивающихся стран, особенно Китая и Индии.