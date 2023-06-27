https://sputnik-georgia.ru/20230627/naskolko-vyrastit-spros-na-neft-k-2045-godu---otvet-genseka-opek-278983168.html

Насколько вырастет спрос на нефть к 2045 году – ответ генсека ОПЕК

Насколько вырастет спрос на нефть к 2045 году – ответ генсека ОПЕК

Отсутствие достаточного финансирования нефтегазовой индустрии поставит под угрозу жизнеспособность существующих энергосистем, считает глава ОПЕК 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T10:26+0400

2023-06-27T10:26+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Глобальный спрос на нефть к 2045 году вырастет до 110 миллионов баррелей в день, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хейсам аль-Гейс, сообщает РИА Новости со ссылкой на экономический телеканал "Аш-Шарк".К 2045 году нефть по-прежнему будет составлять около 29% энергетического баланса, отметил он.Между тем, совокупный мировой спрос на энергоносители, по его словам, к этому времени вырастет на 23%.ОПЕК+ приняло решение продолжить сокращение добычи нефти>>Глава ОПЕК предупредил, что отсутствие достаточного финансирования нефтегазовой индустрии "поставит под угрозу жизнеспособность существующих энергетических систем и приведет к энергетическому хаосу". А исполнительный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин ан-Нассер отметил на открытии конференции, что в течение 2023 года нефтяной рынок будет поддерживаться сильным спросом из развивающихся стран, особенно Китая и Индии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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