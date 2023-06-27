https://sputnik-georgia.ru/20230627/nuzhno-ne-lobbirovanie-a-podderzhka--kobakhidze-o-statuse-strany-kandidata-v-es-dlya-gruzii-279013106.html

Нужно не лоббирование, а поддержка – Кобахидзе о статусе страны-кандидата в ЕС для Грузии

Нужно не лоббирование, а поддержка – Кобахидзе о статусе страны-кандидата в ЕС для Грузии

Грузия сможет получить статус страны кадидата на вступление в Евросоюз, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T16:31+0400

2023-06-27T16:31+0400

2023-06-27T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Евросоюз должен принять политическое решение по поводу предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, поэтому стране важна поддержка всех стран, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе."Радио Свобода"* со ссылкой на свои источники сообщило, что Венгрия согласится на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз только в том случае, если другие страны ЕС одновременно согласятся утвердить статус кандидата для Грузии.Для получения статуса кандидата необходимо согласие всех 27 стран, и, по словам Кобахидзе, существует вероятность, что Грузии откажут из-за "глобальной партии войны". Это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. Для глобальной партии войны очень просто манипулировать в ЕС, и из-за отказа любой одной страны нам могут не предоставить статус, считает он.В таких условиях поддержка Венгрии очень важна, отметил Кобахидзе.Cпикер парламента Шалва Папуашвили отметил, что для Грузии важна такая поддержка, так как это единственная страна из подписавших с ЕС Соглашение об ассоциации, которой несправедливо не предоставили статус. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>Грузия ждет от Еврокомиссии окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, в направлении деолигархизации достигнут ограниченный прогресс, а прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ". Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что принципиально выполнены все 12 условий. * Признано иноагентом в России

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, шалва папуашвили, sputnik, грузинская мечта - демократическая грузия, венгрия, украина