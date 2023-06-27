https://sputnik-georgia.ru/20230627/nuzhno-ne-lobbirovanie-a-podderzhka--kobakhidze-o-statuse-strany-kandidata-v-es-dlya-gruzii-279013106.html
Нужно не лоббирование, а поддержка – Кобахидзе о статусе страны-кандидата в ЕС для Грузии
Нужно не лоббирование, а поддержка – Кобахидзе о статусе страны-кандидата в ЕС для Грузии
Грузия сможет получить статус страны кадидата на вступление в Евросоюз, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T16:31+0400
2023-06-27T16:31+0400
2023-06-27T16:41+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Евросоюз должен принять политическое решение по поводу предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, поэтому стране важна поддержка всех стран, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе."Радио Свобода"* со ссылкой на свои источники сообщило, что Венгрия согласится на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз только в том случае, если другие страны ЕС одновременно согласятся утвердить статус кандидата для Грузии.Для получения статуса кандидата необходимо согласие всех 27 стран, и, по словам Кобахидзе, существует вероятность, что Грузии откажут из-за "глобальной партии войны". Это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. Для глобальной партии войны очень просто манипулировать в ЕС, и из-за отказа любой одной страны нам могут не предоставить статус, считает он.В таких условиях поддержка Венгрии очень важна, отметил Кобахидзе.Cпикер парламента Шалва Папуашвили отметил, что для Грузии важна такая поддержка, так как это единственная страна из подписавших с ЕС Соглашение об ассоциации, которой несправедливо не предоставили статус. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>Грузия ждет от Еврокомиссии окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, в направлении деолигархизации достигнут ограниченный прогресс, а прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ". Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что принципиально выполнены все 12 условий. * Признано иноагентом в России
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, шалва папуашвили, sputnik, грузинская мечта - демократическая грузия, венгрия, украина
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, шалва папуашвили, sputnik, грузинская мечта - демократическая грузия, венгрия, украина
Нужно не лоббирование, а поддержка – Кобахидзе о статусе страны-кандидата в ЕС для Грузии
16:31 27.06.2023 (обновлено: 16:41 27.06.2023)
Грузия сможет получить статус страны кадидата на вступление в Евросоюз, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Евросоюз должен принять политическое решение по поводу предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, поэтому стране важна поддержка всех стран, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
"Радио Свобода"* со ссылкой на свои источники сообщило, что Венгрия согласится на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз только в том случае, если другие страны ЕС одновременно согласятся утвердить статус кандидата для Грузии.
"Если решение, которое должен принять Европейский совет в декабре, будет хотя бы немного объективным, то нам, конечно, присвоят статус. Соответственно, нам не должно понадобиться особое лоббирование, но это политическое решение. Исходя из этого, особое значение будет иметь поддержка каждой страны", – сказал Кобахидзе.
Для получения статуса кандидата необходимо согласие всех 27 стран, и, по словам Кобахидзе, существует вероятность, что Грузии откажут из-за "глобальной партии войны". Это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.
"Интересно то, что 27 стран принимают решение на эту тему консенсусом, соответственно, необходима поддержка всех 27 стран. В такое время мы часто говорим о "глобальной партии войны", у которой, возможно, снова будет интерес, чтобы мы не получили статус кандидат", – сказал Кобахидзе.
Для глобальной партии войны очень просто манипулировать в ЕС, и из-за отказа любой одной страны нам могут не предоставить статус, считает он.
В таких условиях поддержка Венгрии очень важна, отметил Кобахидзе.
"Мы надеемся, что и глобальный контекст будет способствовать принятию решения в нашу пользу. Это основание для нашего оптимизма", – сказал Кобахидзе.
Cпикер парламента Шалва Папуашвили отметил, что для Грузии важна такая поддержка, так как это единственная страна из подписавших с ЕС Соглашение об ассоциации, которой несправедливо не предоставили статус.
"Чем больше стран будут выступать против этой несправедливости и требовать ее устранения, тем лучше. Думаю, мы все это приветствуем", – сказал Папуашвили.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Грузия ждет от Еврокомиссии окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, в направлении деолигархизации достигнут ограниченный прогресс, а прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ". Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что принципиально выполнены все 12 условий.
* Признано иноагентом в России