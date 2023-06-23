https://sputnik-georgia.ru/20230623/gruziya-v-korotkie-sroki-reshaet-bolshie-problemy--ministr-o-rabote-nad-usloviyami-es-278884187.html

Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС

Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС

Президент Грузии помиловала основателя ТВ "Мтавари архи" после того, как стала известна промежуточная оценка выполнения Грузией условий для получения статуса... 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T19:17+0400

2023-06-23T19:17+0400

2023-06-23T19:17+0400

грузия

политика

саломе зурабишвили

еврокомиссия

рати брегадзе

евросоюз

ника гварамия

венецианская комиссия

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Судя по темпам работы государственных ведомств, Грузия успеет выполнить все условия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз в установленные сроки, заявил министр юстиции Рати Брегадзе журналистам. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, обнародованной в четверг, Грузия полностью выполнила три из 12 условий, а прогресса нет в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ. В тот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала основателя ТВ "Мтавари архи" Нику Гварамия, осужденного за нанесение ТВ "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари.При этом он выразил уверенность в том, что, исходя из темпов работы госведомств, "в необходимые сроки будут выполнены абсолютно все задачи".В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Промежуточная оценка ЕврокомиссииСогласно устному докладу, который представил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей, полностью выполнены три рекомендации: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин; учет решений Европейского суда по правам человека; прозрачный процесс назначения Народного защитника.Грузия достигла частичного прогресса по семи направлениям. Одно из них – решение проблемы политической поляризации, что правящая "Грузинская мечта" много раз называла нереальным, обвиняя часть оппозиции в радикальных действиях, препятствующих получению статуса.Глава Евросовета приветствует отказ Грузии от принятия закона об "иноагентах">>В свою очередь Вархей дал положительную оценку тому, что большинство оппозиционных депутатов парламента Грузии прекратили бойкот и один из законов был принят при поддержке разных оппозиционных партий.Для полного выполнения пункта о деполяризации Грузии следует обеспечить эффективность парламентского надзора, завершить жесткую риторику и проявлять уважение к политическим договоренностям. Вархей указал на достигнутое 19 апреля 2021 года соглашение между властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.Соглашение должно было положить конец политическому кризису, последовавшему за непризнанием оппозицией результатов парламентских выборов 2020 года и бойкотом нового парламента. Изначально соглашение не подписала крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", а спустя два месяца в знак протеста из соглашения вышла правящая партия "Грузинская мечта"."Грузинская мечта" передумала принимать закон "О деолигархизации">>Второй пункт, который частично выполнила Грузия, – это полное функционирование государственных институтов и улучшение избирательной среды.Вархей отметил, что Грузия утвердила стратегию реформы государственного управления и план действий, а также согласно рекомендациям Венецианской комиссии и БДИПЧ были внесены поправки в Избирательный кодекс и закон "О политических объединениях граждан".По словам Вархейя, все еще необходимо улучшение парламентского надзора для адекватного изучения избирательных нарушений, как это сказано в отчете БДИПЧ. Кроме того, нужно изменить поправки в Избирательный кодекс об изменении правил избрания председателя Центральной избирательной комиссии.Надеемся от Грузии этого не потребуют – Кобахидзе о ЛГБТ-пропаганде среди детей>>Парламент Грузии 13 июня в третьем, окончательном чтении принял законопроект, согласно которому конкурс по отбору председателя и членов ЦИК вместо президента будет объявлять председатель парламента. Он же создаст конкурсную комиссию.Третье условие – инклюзивная и эффективная реформы правосудия. Еврокомиссия призвала Грузию отправить результаты проделанной работы Венецианской комиссии для получения второй по счету оценки, а также заполнить вакантные места в Высшем совете юстиции. Речь идет о членах совета, не являющихся судьями.Согласно еще одному пункту, Грузии следует обеспечить независимость работы Антикоррупционного бюро. В настоящее время проводятся консультации с Венецианской комиссией по законопроекту.Презентация Антикоррупционного бюро Грузии – как будет работать новое ведомство>>Касательно защиты прав уязвимых групп, в докладе говорится, что Грузии следует подготовить инклюзивным путем план действий по защите прав человека, а также обеспечить право представителей ЛГБТ-сообщества на собрания и защиту.Частично выполнила Грузия и рекомендацию об обеспечении включенности гражданских групп в процесс принятия решений. По словам Вархейя, Грузии следует возобновить конструктивный диалог с гражданским обществом и проводить регулярные и прозрачные консультации.Кроме того, Грузии рекомендовано усиление борьбы с организованной преступностью. Эта рекомендация также была выполнена частично.Дорого обойдется – вице-спикер парламента Грузии о решении президента помиловать Гварамия >>Что касается пункта о деолигархизации, согласно докладу Еврокомиссии, Грузия достигла ограниченного прогресса. Вархей положительно оценил отказ властей Грузии от принятия закона "О деолигархизации".По его словам, Еврокомиссия поддерживает мнение Венецианской комиссии, которая считает, что даже доработанный после ее рекомендаций законопроект не следует принимать.Сейчас, по его словам, Грузии нужно сфокусироваться на формировании системного подхода с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, которая является консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы. Вархей выделил рекомендации, касающиеся правил политической конкуренции и финансирования партий."Шаг к деполяризации" – глава Евросовета о помиловании Гварамия>>Согласно устному докладу, прогресса у Грузии нет в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ. Грузии нужны поправки в закон о вещании с учетом рекомендаций Европейского совета и нужно обеспечение безопасности журналистов, а также повышение защиты свободы журналистов и владельцев СМИ, сказал Вархей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, саломе зурабишвили , еврокомиссия, рати брегадзе, евросоюз, ника гварамия, венецианская комиссия, грузинская мечта