https://sputnik-georgia.ru/20230627/po-reytingam-gruziya-zasluzhila-status-kandidata-v-es--spiker-parlamenta-279022665.html
По рейтингам Грузия заслужила статус кандидата в ЕС – спикер парламента
По рейтингам Грузия заслужила статус кандидата в ЕС – спикер парламента
Отчет основан на фактических данных, измеряющих прозрачность и подотчетность с использованием международных критериев, заявил спикер 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T23:58+0400
2023-06-27T23:58+0400
2023-06-27T23:58+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Продвижение Грузии в международном рейтинге прозрачности правительства говорит о том, что Грузия заслужила статус кандидата в ЕС, написал в соцсетях спикер парламента Шалва Папуашвили. Грузия с 54 места в Индексе прозрачности правительства поднялась в 2023 году на 17 место. При этом он назвал позицию Грузии впечатляющим скачком. "Впечатляющий скачок для Грузии в международном рейтинге прозрачности. Грузия опережает членов ЕС и страны-кандидаты и находится рядом с такими ведущими странами, как Финляндия, Швеция и Великобритания", – написал Папуашвили. Индекс оценивает уровень контроля коррупции, практику добросовестного правления, независимости суда, свободу СМИ, уровень административных ресурсов, отчетность и прозрачность государства. Это большое достижение – правящая партия о рейтинге Грузии >>Отчет основан на исследованиях ООН, Всемирного банка и других глобальных организаций. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, оон, еврокомиссия, всемирный банк, грузия - евросоюз
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, оон, еврокомиссия, всемирный банк, грузия - евросоюз
По рейтингам Грузия заслужила статус кандидата в ЕС – спикер парламента
Отчет основан на фактических данных, измеряющих прозрачность и подотчетность с использованием международных критериев, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Продвижение Грузии в международном рейтинге прозрачности правительства говорит о том, что Грузия заслужила статус кандидата в ЕС, написал в соцсетях спикер парламента Шалва Папуашвили.
Грузия с 54 места в Индексе прозрачности правительства поднялась в 2023 году на 17 место.
"Отчет основан на фактических данных, измеряющих прозрачность и подотчетность с использованием международных критериев. Эти и другие рейтинги, основанные на доказательствах и фактах, ясно говорят нам о том, что отказ Грузии в статусе кандидата в члены ЕС не был решением, основанным на заслугах", – написал Папуашвили.
При этом он назвал позицию Грузии впечатляющим скачком.
"Впечатляющий скачок для Грузии в международном рейтинге прозрачности. Грузия опережает членов ЕС и страны-кандидаты и находится рядом с такими ведущими странами, как Финляндия, Швеция и Великобритания", – написал Папуашвили.
Индекс оценивает уровень контроля коррупции, практику добросовестного правления, независимости суда, свободу СМИ, уровень административных ресурсов, отчетность и прозрачность государства.
Отчет основан на исследованиях ООН, Всемирного банка и других глобальных организаций.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.