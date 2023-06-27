https://sputnik-georgia.ru/20230627/postnye-dni-v-iyule-2023-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-278994633.html

Постные дни в июле 2023: что можно и нельзя есть по дням?

Постные дни в июле 2023: что можно и нельзя есть по дням?

Петровский (Петров) пост, который готовит верующих ко дню памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, продолжается и в июле 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T13:15+0400

2023-06-27T13:15+0400

2023-06-27T13:27+0400

справки

религия

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Первый летний пост, начавшийся 20 июня, завершится в Петров день, который православные ежегодно празднуют 12 июля. Какие дни постные в июле, что можно и нельзя есть по дням в течение второго летнего месяца, читайте в материале Sputnik Грузия. Постные дни в июле 2023 Петровский пост по церковному календарю длится по 11 июля включительно. День памяти апостолов Петра и Павла в Петровский пост не входит. Однако, если праздник выпадает на среду или пятницу, то является постным. Постный день в среду установили, как воспоминание о предательстве Иуды, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса. В 2023 году 12 июля выпадает на среду, поэтому день постный, но не очень строгий – разрешены пища с маслом, рыба и вино. А с 13 июля верующие будут поститься только по средам и пятницам. Постные дни в июле выпадают на 1-12, 14, 19, 21, 26 и 28 числа. Верующие в постные дни заботятся в первую очередь об очищении души и помыслов. Для этого нужно молиться и по возможности посещать церковные службы, а также делать как можно больше добрых дел – пост без этого теряет свое значение. Что можно и нельзя есть В июле в постные дни нельзя есть мясные, молочные продукты и яйца. В постные дни нельзя также распивать спиртные напитки. В июле в постные дни есть можно растительную пищу, включая овощи и фрукты. В определенные постные дни в июле можно также есть рыбу и рыбные продукты. В частности, в июле рыбу можно есть 1, 2, 6, 8, 9, 11 и 12 числа. Нельзя строго поститься тяжелобольным, путешественникам, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, военным, беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям до семи лет. Материал подготовлен на основе открытых источников

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