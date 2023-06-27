https://sputnik-georgia.ru/20230627/putin-voennym-vy-fakticheski-ostanovili-grazhdanskuyu-voynu-v-rossmm-279008109.html

Путин военным: вы фактически остановили гражданскую войну в России

Путин военным: вы фактически остановили гражданскую войну в России

Российский президент обратился к представителям силовых структур РФ с крыльца Грановитой палаты Кремля 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T15:00+0400

2023-06-27T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн – Sputnik. Военнослужащие, которые принимали участие в подавлении мятежа, фактически остановили гражданскую войну в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с подразделениями силовых структур.На Соборной площади Кремля у Грановитой палаты обращение Путина слушали военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, Федеральной службы охраны.Он добавил, что люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия и народ не с ними. По его словам, быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране. Не допустить жертв среди мирного населения."Части Минобороны, Росгвардейцы и сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных сил всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте", – подчеркнул президент РФ.Путин: попытки шантажа России обречены на провал >>Президент объявил минуту молчания в память о погибших 24 июня военных летчиков. Он подчеркнул, что они с честью выполнили свой долг. Глава государства добавил, что во время попытки мятежа не пришлось снимать боевые подразделения, которые задействованы в зоне спецоперации.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 24 июня по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, политика, владимир путин, александр лукашенко, фсб, росгвардия