https://sputnik-georgia.ru/20230628/infektsionist-nazval-samye-rasprostranennye-detskie-zabolevaniya-v-gruzii-279032332.html

Инфекционист назвал самые распространенные детские заболевания в Грузии

Инфекционист назвал самые распространенные детские заболевания в Грузии

Главная причина распространения инфекционных заболеваний – отсутствие соответствующих прививок 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T12:36+0400

2023-06-28T12:36+0400

2023-06-28T13:00+0400

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ветрянка

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. На сегодняшний день самыми распространенными инфекционными заболеваниями среди детей в Грузии являются ветрянка и скарлатина, сообщил глава государственного совета иммунизации, директор Тбилисской детской клиники им. Иашвили Иване Чхаидзе. По словам Чхаидзе, 2023 год для Грузии отличается активизацией именно этих двух инфекционных заболеваний. Таких показателей в стране не было после 2018 года. Меньше всего в Грузии фиксируется корь. За первые четыре месяца 2023 года в Грузии было зафиксировано всего семь случаев кори. Для сравнения: в 2019 году в Грузии было зафиксировано более двух тысяч случаев за год. Речь идет о прививке, в которую входят три компонента – корь, краснуха и свинка. По словам Чхаидзе, если страна оперативно не исправит эту серьезную погрешность, то семь случаев этого года превратятся во вспышку инфекции. Такой прецедент в Грузии уже был четыре года назад. Чхаидзе пояснил, что, если дети пропустили эту прививку в пятилетнем возрасте, это не значит, что ее поздно делать. Он призвал родителей обратиться к центрам вакцинации и обязательно сделать детям пропущенную прививку. Как ухаживать за детьми на море? Советы грузинского профессора>>Что касается распространения других вирусов в Грузии, то, по словам Чхаидзе, на данный момент чаще всего встречается риновирус. Далее следуют аденовирус и коронавирус. Основная рекомендация медика родителям – следить за тем, чтобы дети были физически активными. Не сидели у телефонов и телевизоров, а вели активный отдых на воздухе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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