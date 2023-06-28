Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230628/kiberprestupniki-iz-tbilisi-provedut-blizhayshie-shest-let-v-tyurme-279064682.html
Киберпреступники из Тбилиси проведут ближайшие шесть лет в тюрьме
Киберпреступники из Тбилиси проведут ближайшие шесть лет в тюрьме
Обвиняемые присвоили около 40 тысяч долларов из интернет-банка потерпевшего 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T17:57+0400
2023-06-28T17:57+0400
грузия
происшествия
новости
тбилисский городской суд
главная прокуратура грузии
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260209141_0:122:1281:842_1920x0_80_0_0_f8caae380f82d08d23ef202222e29111.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал троих обвиняемых в киберпреступлении виновными и приговорил к шести годам тюрьмы каждого, сообщили в пресс-службе прокуратуры Грузии. В ходе судебного заседания подтвердилось, что 8 мая 2021 года обвиняемые незаконно получили доступ к интернет-банку потерпевшего и перевели 97 808 лари (около 40 тыс. долларов) на счет одного из подсудимых в "Банке Грузии". Затем деньги были сняты со счета и незаконно присвоены, отметили в прокуратуре.Мошенникам, присвоившим деньги туристов в Тбилиси, предъявлено обвинение – Прокуратура&gt;&gt;Обвиняемые были задержаны 25 октября 2022 года. Им предъявили обвинения по статьям УК Грузии "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", а также "Самовольное проникновение в компьютерную систему группой лиц по предварительному сговору, повлекшее значительный материальный ущерб". Прокуратура Грузии призывает граждан в случае совершения в отношении них подобных действий немедленно обращаться в правоохранительные органы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260209141_0:0:1139:854_1920x0_80_0_0_a6bb26762da45cf26c39ec8bb8731129.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, главная прокуратура грузии, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, главная прокуратура грузии, тбилиси

Киберпреступники из Тбилиси проведут ближайшие шесть лет в тюрьме

17:57 28.06.2023
© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Обвиняемые присвоили около 40 тысяч долларов из интернет-банка потерпевшего
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал троих обвиняемых в киберпреступлении виновными и приговорил к шести годам тюрьмы каждого, сообщили в пресс-службе прокуратуры Грузии.
В ходе судебного заседания подтвердилось, что 8 мая 2021 года обвиняемые незаконно получили доступ к интернет-банку потерпевшего и перевели 97 808 лари (около 40 тыс. долларов) на счет одного из подсудимых в "Банке Грузии". Затем деньги были сняты со счета и незаконно присвоены, отметили в прокуратуре.
Мошенникам, присвоившим деньги туристов в Тбилиси, предъявлено обвинение – Прокуратура>>
Обвиняемые были задержаны 25 октября 2022 года. Им предъявили обвинения по статьям УК Грузии "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", а также "Самовольное проникновение в компьютерную систему группой лиц по предварительному сговору, повлекшее значительный материальный ущерб".
Прокуратура Грузии призывает граждан в случае совершения в отношении них подобных действий немедленно обращаться в правоохранительные органы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0