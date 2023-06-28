https://sputnik-georgia.ru/20230628/kiberprestupniki-iz-tbilisi-provedut-blizhayshie-shest-let-v-tyurme-279064682.html

Киберпреступники из Тбилиси проведут ближайшие шесть лет в тюрьме

Киберпреступники из Тбилиси проведут ближайшие шесть лет в тюрьме

Обвиняемые присвоили около 40 тысяч долларов из интернет-банка потерпевшего 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T17:57+0400

2023-06-28T17:57+0400

2023-06-28T17:57+0400

грузия

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тбилисский городской суд

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал троих обвиняемых в киберпреступлении виновными и приговорил к шести годам тюрьмы каждого, сообщили в пресс-службе прокуратуры Грузии. В ходе судебного заседания подтвердилось, что 8 мая 2021 года обвиняемые незаконно получили доступ к интернет-банку потерпевшего и перевели 97 808 лари (около 40 тыс. долларов) на счет одного из подсудимых в "Банке Грузии". Затем деньги были сняты со счета и незаконно присвоены, отметили в прокуратуре.Мошенникам, присвоившим деньги туристов в Тбилиси, предъявлено обвинение – Прокуратура>>Обвиняемые были задержаны 25 октября 2022 года. Им предъявили обвинения по статьям УК Грузии "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", а также "Самовольное проникновение в компьютерную систему группой лиц по предварительному сговору, повлекшее значительный материальный ущерб". Прокуратура Грузии призывает граждан в случае совершения в отношении них подобных действий немедленно обращаться в правоохранительные органы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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