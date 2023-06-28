https://sputnik-georgia.ru/20230628/kiberprestupniki-iz-tbilisi-provedut-blizhayshie-shest-let-v-tyurme-279064682.html
Киберпреступники из Тбилиси проведут ближайшие шесть лет в тюрьме
Киберпреступники из Тбилиси проведут ближайшие шесть лет в тюрьме
Обвиняемые присвоили около 40 тысяч долларов из интернет-банка потерпевшего 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T17:57+0400
2023-06-28T17:57+0400
2023-06-28T17:57+0400
грузия
происшествия
новости
тбилисский городской суд
главная прокуратура грузии
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260209141_0:122:1281:842_1920x0_80_0_0_f8caae380f82d08d23ef202222e29111.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал троих обвиняемых в киберпреступлении виновными и приговорил к шести годам тюрьмы каждого, сообщили в пресс-службе прокуратуры Грузии. В ходе судебного заседания подтвердилось, что 8 мая 2021 года обвиняемые незаконно получили доступ к интернет-банку потерпевшего и перевели 97 808 лари (около 40 тыс. долларов) на счет одного из подсудимых в "Банке Грузии". Затем деньги были сняты со счета и незаконно присвоены, отметили в прокуратуре.Мошенникам, присвоившим деньги туристов в Тбилиси, предъявлено обвинение – Прокуратура>>Обвиняемые были задержаны 25 октября 2022 года. Им предъявили обвинения по статьям УК Грузии "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", а также "Самовольное проникновение в компьютерную систему группой лиц по предварительному сговору, повлекшее значительный материальный ущерб". Прокуратура Грузии призывает граждан в случае совершения в отношении них подобных действий немедленно обращаться в правоохранительные органы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260209141_0:0:1139:854_1920x0_80_0_0_a6bb26762da45cf26c39ec8bb8731129.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, главная прокуратура грузии, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, главная прокуратура грузии, тбилиси
Киберпреступники из Тбилиси проведут ближайшие шесть лет в тюрьме
Обвиняемые присвоили около 40 тысяч долларов из интернет-банка потерпевшего
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал троих обвиняемых в киберпреступлении виновными и приговорил к шести годам тюрьмы каждого, сообщили в пресс-службе прокуратуры Грузии.
В ходе судебного заседания подтвердилось, что 8 мая 2021 года обвиняемые незаконно получили доступ к интернет-банку потерпевшего и перевели 97 808 лари (около 40 тыс. долларов) на счет одного из подсудимых в "Банке Грузии". Затем деньги были сняты со счета и незаконно присвоены, отметили в прокуратуре
.
Обвиняемые были задержаны 25 октября 2022 года. Им предъявили обвинения по статьям УК Грузии "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", а также "Самовольное проникновение в компьютерную систему группой лиц по предварительному сговору, повлекшее значительный материальный ущерб".
Прокуратура Грузии призывает граждан в случае совершения в отношении них подобных действий немедленно обращаться в правоохранительные органы.