https://sputnik-georgia.ru/20230628/parlament-gruzii-provalil-kandidatov-v-sovet-natsbanka-279044880.html

Парламент Грузии "провалил" кандидатов в совет Нацбанка

Парламент Грузии "провалил" кандидатов в совет Нацбанка

Ни один из кандидатов не смог получить достаточного количества голосов 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T14:41+0400

2023-06-28T14:41+0400

2023-06-28T14:43+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Депутаты парламента на заседании в среду отказались одобрять представленных президентом Грузии Саломе Зурабишвили кандидатов в Совет Национального банка. Президент Грузии 16 июня представила парламенту двух кандидатов на пост членов совета Нацбанка – лектора и редактора журнала Национального банка "Экономика и банковское дело" Георгия Бакрадзе, а также директора Института экономики и бизнеса, члена совета "Зираат банк" Дмитрия Джапаридзе. В Грузии реализуют проект "Открытого банкинга" – Нацбанк >>>Ни один из кандидатов не смог получить достаточного количества голосов, так как представители правящей партии отказались поддержать представленных президентом кандидатов. Причиной отказа они назвали то, что президент единолично приняла решение, не проконсультировавшись с большинством. Между тем парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе заявил, что в законе нет нормы о предварительных консультациях по поводу кандидатов в члены совета. На сегодняшний день в совете семь членов вместо девяти, при этом из семи человек представлены – первый вице-президент, три вице-президента и три независимых члена. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

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национальный банк, саломе зурабишвили , тбилиси, грузия, новости, политика, парламент грузии, грузинская мечта - демократическая грузия