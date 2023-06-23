https://sputnik-georgia.ru/20230623/v-gruzii-realizuyut-proekt-otkrytogo-bankinga---natsbank-278905348.html

В Грузии реализуют проект "Открытого банкинга" – Нацбанк

В Грузии реализуют проект "Открытого банкинга" – Нацбанк

Внедрение открытого банкинга в Грузии важно для модернизации и укрепления финансового рынка в стране, заявила представитель IFC 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T22:38+0400

2023-06-23T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Соглашение по реализации проекта "Технической песочницы" (Open Banking Technical Sandbox) подписали Национальный банк Грузии и Международная финансовая корпорация (IFC), говорится в сообщении регулятора. В целях развития открытого банкинга/финансирования и повышения его полезности для клиентов Национальный банк Грузии в сотрудничестве с IFC в мае этого года объявил о Технической песочнице. В мероприятии приняли участие представители банковского сектора и финансовых технологических компаний. "Внедрение открытого банкинга в Грузии важно для модернизации и укрепления финансового рынка в стране. Открытый банкинг способствует росту финтех-сектора, привлечению иностранных инвестиций и улучшению финансовых услуг как для физических лиц, так и для бизнеса", – заявила региональный менеджер IFC на Южном Кавказе Ивана Фернандес Дуарте. Нацбанк Грузии утвердил правила пользования открытым банкингом >>По ее словам, IFC приветствует сотрудничество с Нацбанком в этой области, потому что это, в свою очередь, будет способствовать более широкому внедрению финансовых технологий в Грузии в соответствии с мировыми тенденциями. "Техническая песочница" предоставляет возможность тестировать сервисы с помощью интерфейсов программного приложения (API), необходимых для создания инновационных финансовых продуктов в реальной тестовой среде. В рамках технической песочницы Нацбанк и IFC позволят участникам пройти в тестовой среде возможности двух заранее отобранных открытых банковских API (программный интерфейс приложения) и попробовать с их помощью создать инновационные и интересные финансовые продукты. В Грузии появился первый цифровой банк >>Предполагаемая продолжительность проекта составляет 22 недели. Решение по API, выбранное для технической песочницы, будет принято Национальным банком совместно с IFC в течение трех недель после начала проекта, после чего любая заинтересованная сторона будет иметь возможность связаться с группой открытого банкинга ob@nbg.gov .ge или инновационным офисом Innovationoffice @nbg.gov.ge. Нацбанк Грузии собирается протестировать цифровой лари >>Подробная информация о приеме заявлений будет опубликована на сайте Национального банка. IFC является самой крупной организацией глобального развития, деятельность которой сосредоточена на частном секторе развивающихся стран. IFC, входящая в Группу Всемирного банка, способствует экономическому развитию и улучшению жизни людей, стимулируя рост частного сектора в развивающихся странах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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