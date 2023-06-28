https://sputnik-georgia.ru/20230628/premer-ministr-pozdravil-musulman-gruzii-s-prazdnikom-kurban-bayram-279033490.html

Премьер-министр поздравил мусульман Грузии с праздником Курбан-байрам

Премьер-министр поздравил мусульман Грузии с праздником Курбан-байрам

Грузия всегда отличалась уважением к религиям и гордилась этой традицией, заявил Гарибашвили 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T11:50+0400

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грузия

новости

ираклий гарибашвили

курбан-байрам

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил мусульман Грузии с праздником Курбан-байрам, сообщается на странице правительства в соцсети. Глава грузинского правительства назвал Курбан-байрам победой над добром. По словам Гарибашвили, Грузия всегда отличалась уважением к религиям, снисходительностью и это является той традицией, которой так гордится и всегда будет гордиться страна. "Мы вместе строили нашу страну и продолжим строить и в будущем. Еще раз поздравляю всех мусульман и желаю каждому из них мира и благополучия", – отмечено в сообщении. Курбан-байрам, или Праздник жертвоприношения – один из главных праздников мусульман, по исламскому календарю празднуют 10 числа месяца Зуль-хиджа. В Курбан-байрам верующие приносят в жертву домашнюю скотину в память о том, как пророк Ибрахим был готов принести в жертву Богу своего сына Исмаила. Но вместо сына принес в жертву райского барана, которого Аллах подарил Ибрахиму. Курбан-Байрам 2023: как отмечают, традиции и обычаи праздника >>>С началом праздничного намаза на Курбан-байрам по традиции начинают и обряд жертвоприношения, который длится до завершения праздника. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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