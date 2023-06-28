https://sputnik-georgia.ru/20230628/shtrafy-za-nepravilnyy-vygul-sobak-v-gruzii-uvelichivayut---sdelan-esche-odin-shag-279071182.html

Штрафы за неправильный выгул собак в Грузии увеличивают – сделан еще один шаг

Штрафы за неправильный выгул собак в Грузии увеличивают – сделан еще один шаг

Поправки в Кодекс административных нарушений вступят в силу после подписания президентом Грузии 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T23:07+0400

2023-06-28T23:07+0400

2023-06-28T23:15+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в Кодекс административных нарушений, согласно которым штрафы за нарушение правил выгула собак в общественном месте вырастут в 7,5 раза. Законодательные поправки, инициированные депутатами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", были единогласно одобрены 76 голосами. Поправки вступят в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии". "Согласно поправкам предусмотрено: исключение в специально отведенных местах и ​​на выставках возможно держать собаку без поводка и намордника. А за выгул собак в открытом пространстве, в том числе на бульваре, в парках и скверах, без поводка или намордника ответственность ужесточается", – написала председатель комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов парламента Грузии Майя Битадзе на своей странице в соцсети. Согласно принятым поправкам, наличие собаки без поводка или намордника в городском бульваре, в парке или сквере (кроме специально отведенных мест) вместо предупреждения или штрафа в размере 20 лари влечет штраф в размере 150 лари. В случае повторного нарушения штраф удвоится и составит 300 лари (вместо 50 лари). В случае повторного нарушения в течение года штраф удвоится и составит 300 лари (вместо 50 лари). Кроме того, с учетом этих поправок содержание мелкого и крупного рогатого скота под присмотром или без присмотра с нарушением правил, установленных органом самоуправления, грозит владельцу штрафом в размере 50 лари вместо 20 лари. Владельцев собак в Тбилиси учат правильно выгуливать питомцев и следить за ними >>Также на 100 лари вместо 50 будут штрафовать владельцев мелкого и крупного скота, находящихся на бульваре, в парке, сквере и на пляже под присмотром или без. Ужесточение закона – это лишь часть новых правил владения домашними животными в Грузии, которые готовят власти страны. По предварительной информации, в Грузии ограничат владение определенными породами собак и введут обязательное чипирование. Владельцы собак зачастую нарушают правила выгула домашних животных. Так, с начала 2023 года по март включительно в Агентство по мониторингу животных поступило более 300 сообщений о том, что собака покусала или поцарапала кого-то. Правила в Грузии Согласно правилам, с 7:00 до 23:00 разрешается выгул собак (кроме собак декоративных пород) только на коротком поводке или на поводке и с намордником. В период с 23:00 до 07:00 разрешается выгул с коротким поводком или намордником и поводком или же с намордником без поводка.Курс лари по отношению к доллару США на 28 июня – 2,6285 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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