https://sputnik-georgia.ru/20230509/vladeltsev-sobak-v-tbilisi-uchat-pravilno-vygulivat-pitomtsev-i-sledit-za-nimi-277474974.html

Владельцев собак в Тбилиси учат правильно выгуливать питомцев и следить за ними

Владельцев собак в Тбилиси учат правильно выгуливать питомцев и следить за ними

Согласно правилам, с 7:00 до 23:00 разрешается выгул собак (кроме собак декоративных пород) только на коротком поводке или на поводке и с намордником 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T10:04+0400

2023-05-09T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Информационные щиты с правилами выгула собак размещены Агентством по мониторингу животных в садах и скверах Тбилиси. Владельцы собак зачастую нарушают правила выгула домашних животных. Так, с начала 2023 года по март включительно в агентство поступило более 300 сообщений о том, что собака покусала или поцарапала кого-то. В рамках информационной кампании экипажи агентства усиленно проверяют соблюдение владельцами правил, связанных с выгулом животных и выполнением обязательства по регистрации. Проверка проводится в парках и скверах на улицах Юнкеров, Мачабели, Азеула, Сулхан-Сабы. Сотрудники агентства информируют владельцев животных об их обязанностях. Штрафы за неправильный выгул собак могут вырасти в разы в Грузии >>Согласно правилам, с 7:00 до 23:00 разрешается выгул собак (кроме собак декоративных пород) только на коротком поводке или на поводке и с намордником. А в период с 23:00 до 07:00 разрешается с коротким поводком или намордником и поводком или же с намордником без поводка. Перевозка общественным транспортом разрешена либо в специальном контейнере, либо при помощи короткого поводка и намордника. Согласно правилам содержания животных (собак, кошек), утвержденным Сакребуло Тбилиси, владелец обязан: Целью мероприятия является повышение осведомленности населения, предотвращение нарушений правил выгула и загрязнения окружающей среды, поощрение регистрации животных. Вместе с тем парламент Грузии работает над законопроектом по ужесточению штрафов для владельцев домашних животных. Согласно законопроекту, выгул собаки без ошейника или поводка на городском бульваре, в парке или сквере влечет за собой штраф в размере 150 лари (более 60 долларов) вместо предупреждения или штрафа в размере 20 лари (около 8 долларов). Если владелец повторно нарушит закон в течение года, то будет оштрафован на сумму 300 лари (120 долларов) вместо 50 лари (20 долларов). На сегодняшний день за нарушение правил ухода за домашними животными штраф составляет 8 лари. Штраф в размере 20 лари действует в случае нарушения правил выгула.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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