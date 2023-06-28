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Страховой рынок Грузии растет, а прибыль сокращается – эксперт
Страховой рынок Грузии растет, а прибыль сокращается – эксперт
Для сектора очень важна прибыль, потому что страховым компаниям постоянно нужны реинвестиции, постоянное обновление программ и продуктов, считает эксперт 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T07:01+0400
2023-06-28T07:01+0400
2023-06-28T07:49+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Страховой рынок Грузии вырос за последние три года, но прибыльность сектора снизилась, заявил исполнительный секретарь Страхового союза Лаша Николадзе. Как заявил Николадзе, страхование – очень консервативный бизнес, и для того, чтобы увидеть реальную картину, нужно взглянуть хотя бы на последние три года. Кроме того, за годы потребитель хорошо научился пользоваться страховкой. По его словам, 10-15 лет назад им полагалось много чего, но из-за того, что не читали условия страховки, не могли в полной мере воспользоваться страховым пакетом. Как отметил Николадзе, для сектора очень важна прибыль, потому что страховым компаниям постоянно нужны реинвестиции, постоянное обновление программ и продуктов. В такой ситуации довольно сложно работать над новыми полисами. По информации Первого канала, консолидированные данные 18 страховых компаний показывают, что в течение 2022 года собранная страховая премия превысила 900 миллионов лари, что почти на 18% больше, чем в предыдущем году. Однако, несмотря на рост страховых премий, прибыльность сектора снизилась на 2% – с 40 до 39 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, страхование, служба надзора за страхованием, страховые компании
грузия, новости, экономика, страхование, служба надзора за страхованием, страховые компании
Страховой рынок Грузии растет, а прибыль сокращается – эксперт
07:01 28.06.2023 (обновлено: 07:49 28.06.2023)
Для сектора очень важна прибыль, потому что страховым компаниям постоянно нужны реинвестиции, постоянное обновление программ и продуктов, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Страховой рынок Грузии вырос за последние три года, но прибыльность сектора снизилась, заявил исполнительный секретарь Страхового союза Лаша Николадзе.
Как заявил Николадзе, страхование – очень консервативный бизнес, и для того, чтобы увидеть реальную картину, нужно взглянуть хотя бы на последние три года.
"За последние три года страховой рынок вырос, но прибыльность снизилась. Одна из причин этого заключается в том, что из-за конкуренции компании устанавливают низкие цены на различные полисы. Кроме того, немаловажным фактором является хорошее знание потребителем сферы страхования", – заявил Николадзе в эфире Первого канала.
Кроме того, за годы потребитель хорошо научился пользоваться страховкой. По его словам, 10-15 лет назад им полагалось много чего, но из-за того, что не читали условия страховки, не могли в полной мере воспользоваться страховым пакетом.
Как отметил Николадзе, для сектора очень важна прибыль, потому что страховым компаниям постоянно нужны реинвестиции, постоянное обновление программ и продуктов. В такой ситуации довольно сложно работать над новыми полисами.
По информации Первого канала, консолидированные данные 18 страховых компаний показывают, что в течение 2022 года собранная страховая премия превысила 900 миллионов лари, что почти на 18% больше, чем в предыдущем году. Однако, несмотря на рост страховых премий, прибыльность сектора снизилась на 2% – с 40 до 39 миллионов лари.