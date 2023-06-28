https://sputnik-georgia.ru/20230628/videomost-po-itogam-vtorogo-sammita-evropeyskogo-politicheskogo-soobschestva-279008977.html

Видеомост по итогам второго саммита Европейского политического сообщества

Видеомост по итогам второго саммита Европейского политического сообщества

Видеомост Тбилиси-Ереван-Кишинев по итогам второго саммита Европейского политического сообщества состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в... 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T13:00+0400

2023-06-28T13:00+0400

2023-06-28T13:46+0400

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В начале июня в Молдове прошел второй саммит Европейского политического сообщества. ТРАНСЛЯЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ НА САЙТЕ SPUTNIK ГРУЗИЯ >>Создано сообщество в 2022 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона как платформа для обсуждения общих европейских интересов в области безопасности, стабильности и процветания европейского континента. Круглый стол в формате видеомоста пройдет по инициативе ереванского общественного клуба "Глас народа" в мультимедийных пресс-центрах Sputnik Армения, Sputnik Грузия и Sputnik Молдова. В ходе видеомоста эксперты из России, Армении, Грузии и Словакии обсудят итоги саммита Европейского политического сообщества и его влияние на социально-политическую и экономическую ситуацию на постсоветском пространстве. Спикеры: В Ереване Андрей РУСАКОВ – Директор Центра европейско-азиатских исследований (Российская Федерация, г. Екатеринбург) Григор БАЛАСАНЯН — доцент кафедры международных отношений ЕГУ (Армения, г. Ереван) Тигран КОЧАРЯН – медиаэксперт, политический обозреватель (Армения, г. Ереван) В Кишиневе Вячеслав ПЕРЖУ – руководитель Экспертного клуба "Стратегия Молдовы" (Молдова, г. Кишинев) Богдан ЦЫРДЯ — депутат парламента (Молдова, г. Кишинев) В Тбилиси Гулбаат РЦХИЛАДЗЕ – руководитель Института Евразии (Грузия, г. Тбилиси) А также: Петер МАРЧЕК – бывший депутат Национального Совета Словацкой Республики, руководитель партии "Единая Словакия" (Словакия, г. Братислава) (запись) Ленка ЗЛАТЕВ – журналист телеканала OTV (Словакия, г. Братислава) (запись).

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